منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات فيينا يزور طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا حول النووي الإيراني إنريكي مورا، سيزور طهران هذا الاسبوع، فيما أفادت الصحافة المحلية أن الزيارة ستجري الثلاثاء.

وقال سعيد خطيب زاده خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن مورا "سيلتقي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري" كبير المفاوضين الإيرانيين.

وأضاف خطيب زادة أن مفاوضات فيينا "لا تواجه مأزقا"، مؤكداً أنها توقفت بانتظار قرار من الإدارة الأميركية لحلحلة القضايا المتبقية، منتقدا اختزال هذه القضايا بالمفاوضات برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية، ومتهما ما وصفها بأنها "مراكز حرب نفسية" بالترويج لذلك.

وعن زيارة إنريكي مورا، غداً الثلاثاء، قال خطيب زادة إن "أجندة المباحثات في طهران واضحة ونأمل أن نتمكن من إعلان نتائج أفضل بعد هذه المباحثات"، مشيراً إلى أنه سيلتقي كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني.

وأوضح المتحدث الإيراني أن مهمة مورا بالأساس هي نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، مشيراً في السياق إلى أنه سيحمل خلال زيارته أيضاً رسالة من الجانب الأميركي.

وتوقفت مفاوضات فيينا في الـ11 من شهر آذار/مارس الماضي، وعاد المفاوضون إلى عواصمهم، مع ذلك، استمرت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، عبر منسقها إنريكي مورا الذي نقل الرسائل بين الطرفين، فضلا عن نقل أطراف إقليمية أيضاً هذه الرسائل بينهما. لكن مساعي مورا لم تتكلل بالنجاح بعد في إزالة العقبات المتبقية لتوصل الطرفين إلى اتفاق.