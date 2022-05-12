أوكرانيا تحاكم جندي روسي بتهمة ارتكاب جريمة حرب

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين خلال زيارة إلى طوكيو، اليوم الخميس، أن روسيا تشكل "أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي" بسبب غزوها جارتها أوكرانيا.

وقال المسؤولة الأوروبية بعدما التقت برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن روسيا "هي اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهجمية ضد أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين".

من جهة أخرى، قال جنرال أوكراني إن روسيا لم تتخل عن آمالها في الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية.

يأتي ذلك، فيما وافق مجلس النواب الأميركي على تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، وفي تلك الأثناء تحدث مسؤولون أميركيون وغربيون عن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرحلة المقبلة، ورأوا أنه يستعد لصراع طويل الأمد.

واستعرض كبار مسؤولي الاستخبارات الأميركية تقييماتهم للتطورات في أوكرانيا، ورأوا أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود.

وذكرت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز أن التقييمات الأميركية تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا، مرجحة أن تشهد الأشهر المقبلة تصعيدا كبيرا وغير متوقع في العمليات القتالية.

ميدانيا، أعلنت أوكرانيا تحقيق تقدم في الهجوم المعاكس الذي تشنه قواتها قرب مدينة خاركيف ، وتأمل أن يشكل مرحلة جديدة في الحرب.

وتواصل القوات الروسية شن هجماتها في شرق أوكرانيا بعدما تخلت عن هجومها على العاصمة كييف في نهاية مارس/آذار الماضي، وتسعى حاليا لتطويق القوات الأوكرانية في إقليم دونباس.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ78 من الحرب الروسية على أوكرانيا: