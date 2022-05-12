روسيا تحذر: فنلندا ستقدم طلبا للعضوية بالناتو

أعلن رئيس فنلندا، ساولي نينيستو، ورئيسة وزرائها، سانا مارين، اليوم الخميس، أنهما يؤيّدان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأن قرارا رسميا سيتّخذ نهاية الأسبوع، بعدما أحدثت حرب روسيا على أوكرانيا تحوّلا سريعا في الرأي العام في هذا البلد. واعتبرت روسيا أن انضمام فنلندا للناتو "سيشكل دون أدنى شك خطرا على أمن روسيا".

وقال نينيستو ومارين في بيان مشترك إن "على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى الناتو من دون تأخير"، وأن "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى الناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته".

وأضاف البيان أن لجنة خاصة ستعلن قرار فنلندا الرسمي بشأن مسألة تقديم ترشيحها لعضوية الناتو، يوم الأحد المقبل. وكان من المتوقع أن يعلن الرئيس ورئيسة الوزراء عن موقف إيجابي من الانضمام للناتو.

ولطالما لعب نينيستو دور الوسيط بين روسيا والغرب. وقال للصحافيين، أمس، إن "الانضمام إلى الناتو لن يكون ضد أحد"، وسط تحذيرات روسية من عواقب سعي هلسنكي للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي. وقال نينيستو إن ردّه على روسيا سيكون "أنتم تسببتم بذلك".

وفي ظل التوتر بين الغرب وروسيا، في كانون الثاني/يناير، قالت مارين إنها "تستبعد إلى حد بعيد" أن تقدّم هلسنكي طلب ترشحها لعضوية الناتو خلال ولايتها الحالية التي تنتهي في نيسان/أبريل 2023. لكن بعدما غزت روسيا أوكرانيا، تحوّل الرأيان العام والسياسي في فنلندا بشكل كبير ليصبحا مؤيّدين للعضوية لردع أي عدوان روسي.

وتتشارك فنلندا حدودا يبلغ طولها 1300 كلم مع روسيا والتزمت عدم الانحياز العسكري على مدى عقود.

وعام 1939، غزاها الاتحاد السوفياتي. قاوم الفنلنديون بشراسة خلال حرب الشتاء الدامية، لكنهم أجبروا نهاية المطاف على التخلي عن جزء كبير من منطقة كاريليا في الشرق في إطار معاهدة سلام مع موسكو.

ويدعم غالبية أعضاء البرلمان الفنلندي العضوية. في الناتو. وتدرس السويد المجاورة أيضا عضوية الناتو، ويتوقع إلى حد كبير بأن يقدّم البلدان معا طلبا للانضمام.

وبعد تقديم الطلب الرسمي إلى الحلف، سيتعيّن على نواب جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو المصادقة عليه، في عملية قد تستغرق شهورا. وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أول من أمس، إنه يعتقد أن بلاده ستصبح عضوا كاملا في الحلف الأطلسي في موعد "أقربه" الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وأفاد بأنه "قال الأمين العام للناتو إن هذه العملية ستستغرق ما بين أربعة و12 شهرا. انطباعي هو بأن المدة قد تكون أقرب لأربعة أشهر منها لسنة".