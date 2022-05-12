عضوان بالكونغرس الأميركي يتهمان الاحتلال بالقتل المتعمد لأبو عاقلة

اتهم عضوان في الكونغرس الأميركي، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص قناص إسرائيلي خلال عملها الميداني في مخيم جنين صباح الأربعاء.

ووقف أعضاء الكونغرس في مستهل جلسة، الأربعاء، دقيقة صمت وحداد على مقتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة التي تحمل أيضا الجنسية الأميركية.

واتهم عضوا الكونغرس أندريه كارسون، وإلهان عمر، الجيش الإسرائيلي بقتل أبو عاقلة بشكل متعمد.

وقال النائب كارسون "يجب على الولايات المتحدة أن تحاسب الحكومة الإسرائيلية على هذا، وجميع أعمال العنف الجائر الأخرى التي ترتكبها".

من جهتها، وجهت النائب عمر نفس الاتهام للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية الخالية من القيود لإسرائيل، وتستمر المساعدات "في وقت تقوم فيه إسرائيل بتدمير منازل 40 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى، إضافة للتخطيط لطرد 1000 من الضفة الغربية، وهو أكبر طرد جماعي منذ عام 1967، متسائلة ما الذي يتطلبه الأمر للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه؟".

ووصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي، جريمة القتل بأنها "مأساة مروعة"، مطالبة بإجراء تحقيق شامل وموضوعي وفوري.

وقالت بيلوسي إن "الكونغرس ملتزم بالدفاع عن حريات الصحافة في جميع أنحاء العالم وحماية كل صحافي، لا سيما أولئك الذين يعيشون في مناطق الصراع".

وقال السناتور كريس مورفي الذي يرأس اللجنة الفرعية المسؤولة عن الشرق الأوسط "كانت الصحافية الأميركية المخضرمة شيرين أبو عقله تقوم بعملها ببساطة عندما تم إطلاق النار عليها وقتلها في وقت مبكر من صباح الأربعاء".

وأضاف "يجب اعتبار موتها المفجع هجوما على الحرية وعلى الصحافة في كل مكان، يجب أن يكون هناك تحقيق شامل ومحاسبة كاملة للمسؤولين".