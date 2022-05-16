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أوكرانيا تصد القوات الروسية وتستعد للسيطرة على الحدود مع روسيا

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 13:54

أوكرانيا تصد القوات الروسية وتستعد للسيطرة على الحدود مع روسيا
مبنى مدمر في خاركيف، أمس (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: بلال ضاهر

قالت السلطات الأوكرانية اليوم، الإثنين، أن قواتها صدّت القوات الروسية واستعادت السيطرة على جزء من الحدود مع روسيا في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.

وأضافت أن أربعة أشخاص قتلوا في قصف صاروخي في الساعات الأربع والعشرين الماضية، اثنان في قصف مستشفى في سيفيرودونيتسك بمنطقة لوغانسك في الشرق، واثنان في ميكولايف في الجنوب.

وفي بيان نشرته على فيسبوك مرفق بشريط فيديو، يظهر فيه جنود أمام شارة حدودية ملونة بالأصفر والأزرق وهما لونا علم أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن "الكتيبة 227 من لواء الدفاع الإقليمي 127 التابع لقوات خاركيف المسلحة طردت الروس وتمركزت على الحدود".

تلغرام وكتب حاكم منطقة خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، في تلغرام: "نحن فخورون بجنودنا الذين أعادوا الشارة الحدودية. نشكر كل من يناضلون لتحرير أوكرانيا من الغزاة الروس، مخاطرين بحياتهم".

من جانبه أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية، أوليكسي أريستوفيتش، مساء أمس، أن الروس ينقلون القوات من منطقة خاركيف إلى منطقة لوغانسك في إقليم دونباس الانفصالي بهدف السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك.

وقال حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، في تلغرام، إن "للادعاء بتحقيق ما يشبه النصر، يركز العدو على هدفين: إما التقدم نحو حدود منطقة لوغانسك (التي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على جزء منها منذ عام 2014) أو الاستيلاء على سيفيرودونيتسك" العاصمة الإقليمية الخاضعة لسيطرة كييف.

وأفاد الحاكم، أمس، بأن قصف مستشفى في سيفيرودونيتسك خلّف قتيلين وتسعة جرحى. كما تعرضت مدينة ميكولايف لسلسلة من الضربات الصاروخية أسفرت عن مقتل شخصين، وفق ما أفادت الرئاسة الأوكرانية صباح اليوم.

وفي لفيف، أبلغ نائب رئيس البلدية، أندريي موسكالينكو، عن عواقب هجوم إلكتروني روسي في 13 أيار/مايو سمح بالوصول إلى "ملفات معينة للمدينة سُرقت ونشرت على قنوات معادية على تلغرام".

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