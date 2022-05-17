رسالة بالكونغرس تدعو "إف بي آي" للتحقيق باغتيال شيرين أبو عاقلة

بدأت حملة جمع تواقيع اعضاء من الكونغرس الأمريكي على رسالة تقدم بها عضوان عن الحزب الديموقراطي تطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بإجراء تحقيق في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وتقول الرسالة التي يقف خلفها العضوان في الكونغرس أندريه كارسون، ولو كوريا "نظرا للوضع الهش في المنطقة والتقارير حول مقتل أبو عاقلة، نطلب من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق".

والرسالة موجهً إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، وتطلب مسودة الرسالة إجراء تحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك وزارة الخارجية حول ما إذا كان مقتل الصحافية الفلسطينية أبو عاقلة التي تحمل الجنسية الأميركية، في الأراضي التي تحتلها إسرائيل ينتهك أي قوانين أميركية.

وتقول الرسالة "نكتب إليكم بشأن شيرين أبو عقله، وهي فلسطينية أميركية تبلغ من العمر 51 عامًا وتعمل صحافية في قناة الجزيرة، برصاصة قاتلة في مدينة جنين بالضفة الغربية في 11 أيار/مايو 2022. نطلب من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في مقتل أبو عاقله".

وأضافت الرسالة "أصيب أبو عاقلة برصاصة في رأسها على أطراف مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية. ونقل الصحافي علي السمودي، إلى المستشفى في حالة مستقرة بعد إصابته برصاصة في ظهره".

كما أفادت التقارير أن "الصحافيين الفلسطينيين الذين كانوا برفقة أبو عقلة والسمودي في ذلك الوقت، قالوا إنهم أبلغوا الجنود الإسرائيليين بوجودهم، وأنهم لم يروا مسلحين في المنطقة".

وأشارت الرسالة إلى زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الضحايا وقعوا بين إطلاق نار بين مسلحين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية".

وتابعت الرسالة "مع ذلك، فإن وسائل الإعلام وشهود العيان الحاضرين ووردت تقارير متضاربة. وقالت شذى حنايشة، وهي صحافية فلسطينية أخرى من بين الصحافيين، إنه لم تقع اشتباكات أو إطلاق نار في المنطقة المجاورة. كما تسلط التقارير الواردة من واشنطن بوست ونيويورك تايمز و(سي إن إن) والجزيرة الضوء على هذه التقارير.

وفي سياق متصل، قالت عضو مجلس النواب الأميركي إلهان عمر إن هناك الكثير الذي يمكن للحكومة الأميركية أن تقوم به في قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وأضافت في مقابلة مع الجزيرة أنهم يودون التأكد من المحاسبة والمساءلة في قضية الصحفية الراحلة.

وفي سياق متصل، قالت عضو مجلس النواب الأميركي إلهان عمر، إن هناك الكثير الذي يمكن للحكومة الأميركية أن تقوم به في قضية شيرين أبو عاقلة، وأضافت أنهم يودون التأكد من المحاسبة والمساءلة في قضية الصحافية أبو عاقلة.