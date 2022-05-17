  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

قتلى بقصف روسي على دونباس وإجلاء مئات العسكريين من بمجمع آزوفستال

تاريخ النشر: 17/05/2022 - 06:53

قتلى بقصف روسي على دونباس وإجلاء مئات العسكريين من بمجمع آزوفستال
قصف على إقليم دونباس (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 20 شخصا في قصف روسي على مناطق مختلفة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، في حين تم إجلاء أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا، بينهم جرحى، أمس الإثنين، من مجمع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية.

وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار في رسالة مصوّرة إنّه "في 16 أيار/مايو تمّ إخلاء 53 عسكريا جريحا إصاباتهم خطرة من آزوفستال إلى نوفوازوفسك لتلقي الرعاية الصحّية، ونُقل 211 آخرون إلى أولينيفكا عبر ممر إنساني".

وأضافت المسؤولة العسكرية الأوكرانية أن العسكريين الذين جرى إجلاؤهم سيكونون ضمن صفقة تبادل للأسرى بين موسكو وكييف، وذلك لكون نوفوازوفسك وأولينيفكا تخضعان لسيطرة روسيا والانفصاليين المدعومين من موسكو.

من ناحية أخرى، أوردت وكالة رويترز أن سلسلة انفجارات هزت مدينة لفيف غربي أوكرانيا أمس الاثنين، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في أعقاب الانفجارات. وقالت بعض التقارير إن بين 8 و10 انفجارات وقعت على نحو سريع ومتعاقب.

وقالت قوة المهام المشتركة الأوكرانية إن 20 مدنيا، بينهم طفل، قتلوا في قصف روسي لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك. وأوضحت القوة العسكرية في بيان أنه جرى استهداف 25 تجمعا سكنيا في المنطقتين، وأن القصف أصاب 42 مبنى سكنيا، فضلا عن إحدى المدارس.

في المقابل، قالت روسيا إنها استهدفت بصواريخ "عالية الدقة" مركزي قيادة أوكرانيين، و5 مستودعات ذخيرة مدفعية قرب زاباروجيا وباراسكوفيفكا وكونستانتينوفكا ونوفوميكايلوفكا في دونيتسك، وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعين للوقود، فضلا عن إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية.

بودكاست عرب 48

#الحرب العالمية الثالثة
#روسيا الآن مباشر
#أوكرانيا الآن مباشر
#دونباس
#مجمع آزوفستال

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحكومة الموازية في ليبيا تدخل طرابلس
الحكومة الموازية في ليبيا تدخل طرابلس

2022-05-17

تركيا ترفض انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. إردوغان: كيف نثق بهم؟
تركيا ترفض انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. إردوغان: كيف نثق بهم؟

2022-05-17

انتخابات لبنان: إعلان النتائج النهائية لـ78 مقعدا من أصل 128
انتخابات لبنان: إعلان النتائج النهائية لـ78 مقعدا من أصل 128

2022-05-16

الأكثر قراءة

مصادر إسرائيلية: اعتقال الدبعي مرتبط بالتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

مصادر إسرائيلية: اعتقال الدبعي مرتبط بالتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

2022-05-16
لم يُعثر على جثتها حتى الآن: السجن 28 عاما لقاتل أخته نيفين العمراني

لم يُعثر على جثتها حتى الآن: السجن 28 عاما لقاتل أخته نيفين العمراني

2022-05-16
هل الانتخابات بالأفق؟ خلافات بين رؤساء الأحزاب بالحكومة الإسرائيلية

هل الانتخابات بالأفق؟ خلافات بين رؤساء الأحزاب بالحكومة الإسرائيلية

2022-05-16
تمديد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر لأربعة أيام إضافية

تمديد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر لأربعة أيام إضافية

2022-05-16
الاعتداء على جنازة الشهيد الشريف | حماس: سيُقابَل بالمواجهة المفتوحة.. الرئاسة الفلسطينية: عمل وحشيّ

الاعتداء على جنازة الشهيد الشريف | حماس: سيُقابَل بالمواجهة المفتوحة.. الرئاسة الفلسطينية: عمل وحشيّ

2022-05-16