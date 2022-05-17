قتلى بقصف روسي على دونباس وإجلاء مئات العسكريين من بمجمع آزوفستال

قتل 20 شخصا في قصف روسي على مناطق مختلفة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، في حين تم إجلاء أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا، بينهم جرحى، أمس الإثنين، من مجمع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية.

وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار في رسالة مصوّرة إنّه "في 16 أيار/مايو تمّ إخلاء 53 عسكريا جريحا إصاباتهم خطرة من آزوفستال إلى نوفوازوفسك لتلقي الرعاية الصحّية، ونُقل 211 آخرون إلى أولينيفكا عبر ممر إنساني".

وأضافت المسؤولة العسكرية الأوكرانية أن العسكريين الذين جرى إجلاؤهم سيكونون ضمن صفقة تبادل للأسرى بين موسكو وكييف، وذلك لكون نوفوازوفسك وأولينيفكا تخضعان لسيطرة روسيا والانفصاليين المدعومين من موسكو.

من ناحية أخرى، أوردت وكالة رويترز أن سلسلة انفجارات هزت مدينة لفيف غربي أوكرانيا أمس الاثنين، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في أعقاب الانفجارات. وقالت بعض التقارير إن بين 8 و10 انفجارات وقعت على نحو سريع ومتعاقب.

وقالت قوة المهام المشتركة الأوكرانية إن 20 مدنيا، بينهم طفل، قتلوا في قصف روسي لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك. وأوضحت القوة العسكرية في بيان أنه جرى استهداف 25 تجمعا سكنيا في المنطقتين، وأن القصف أصاب 42 مبنى سكنيا، فضلا عن إحدى المدارس.

في المقابل، قالت روسيا إنها استهدفت بصواريخ "عالية الدقة" مركزي قيادة أوكرانيين، و5 مستودعات ذخيرة مدفعية قرب زاباروجيا وباراسكوفيفكا وكونستانتينوفكا ونوفوميكايلوفكا في دونيتسك، وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعين للوقود، فضلا عن إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية.