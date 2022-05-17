موسكو تطرد دبلوماسيَين: البرلمان الفنلندي يقر الانضمام للناتو

عرب ٤٨ / أ ف ب

أقرّ البرلمان الفنلندي اليوم، الثلاثاء، لصالح الانضمام الى حلف شمال الاطلسي (الناتو) بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95% ما يتيح ارسال الترشيح الرسمي لهذا البلد الى مقر الحلف.

وفي ختام جلسة برلمانية استمرت يومين، اعتمد مشروع انضمام البلاد الى الناتو، بأغلبية 188 صوتا مقابل 8، ومن دون امتناع اي عضو عن التصويت، بحسب نتيجة الاقتراع.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، طرد دبلوماسيَين فنلنديَين من روسيا ردا على إجراء مماثل اتخذته هلسنكي، والانسحاب من أحد منتديات دول البلطيق، على خلفية التوترات بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

واستدعي السفير الفنلندي إلى الوزارة، وفق بيان صادر عن الخارجية الروسية. وخلال هذه المقابلة "احتجت وزارة الخارجية الروسية بشدة" على طرد موظفَين في السفارة الروسية في فنلندا. وأضافت الوزارة أنه "تم إبلاغ السفير بأنه ردا على الخطوة التي اتخذتها السلطات الفنلندية، قرر الجانب الروسي حظر إقامة موظفَين في السفارة الفنلندية".

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، موجة من الإدانات الدولية وأدى إلى فرض عقوبات ترافقت مع طرد الدول الغربية مئات الدبلوماسيين الروس.

تدريب لقوات فنلندية (Getty Images)

كذلك أعلنت الخارجية الروسية في بيان أنها قررت مغادرة مجلس دول بحر البلطيق، معتبرة أن الدول الغربية "احتكرت هذا المجلس خدمة لأهدافها الظرفية" وذلك "على حساب روسيا".

وأسس هذا المجلس الذي يتخذ في ستوكهولم مقرا، بمبادرة من الدنمارك وألمانيا في نهاية الحرب الباردة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن فضلا عن التعاون الاقتصادي في كل أنحاء منطقة بحر البلطيق.

وكتبت وزارة الخارجية الروسية "نحن نعتبر وجود بلادنا في هذا المجلس غير مناسب ويأتي بنتائج عكسية"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أبلغ نظراءه بأن بلاده ستغادر هذه الهيئة.

في جزيرة سانتا هامينا العسكرية قبالة سواحل هلسنكي، يمضي فنلنديون من جميع الخلفيات الاجتماعية عطلة نهاية الأسبوع في تلقي تدريب عسكري، شهد ارتفاعا كبيرا في عدد المتطوعين، في وقت تسعى بلادهم للانضمام الى الناتو لحماية نفسها من روسيا.

ولا يتجاوز عدد قوات الجيش الفنلندي 13 ألف جندي محترف، إلا أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، تضم 900 ألف جندي احتياطي ويمكنها في زمن الحرب تجهيز 280 ألف جندي، ما يدل على رغبة في دائمة في الاستعداد لمواجهة الأسوأ.

وأعلنت فنلندا، أول من أمس، والسويد، أمس، ترشحهما لعضوية الناتو كنتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى طي صفحة عقود من الحياد العسكري.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، ارتفع في فنلندا عدد مؤيدي الانضمام إلى الحلف ثلاثة أضعاف خلال بضعة أشهر لتتجاوز نسبتهم 75%..

وأعربت موسكو عن استيائها من طلب انضمام الدولتين، مهددة "باتخاذ إجراءات رد".