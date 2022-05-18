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اعتراف شرطي أميركيّ بالتواطؤ في قتل جورج فلويد

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 23:17

اعتراف شرطي أميركيّ بالتواطؤ في قتل جورج فلويد
رسمة لفلويد على جدار (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أقرّ أحد عناصر الشرطة الثلاثة الذين لم يحرّكوا ساكنًا خلال عملية مقتل الأميركي أسود البشرة جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا في 2020، الأربعاء، بذنب التواطؤ في القتل غير المتعمّد.

وسيتجّنب عنصر الشرطة السابق، توماس لاين محاكمة ستبدأ في حزيران/ يونيو، حسبما أعلن قضاء الولاية.

واعترف لاين "بمسؤوليته في مساهمته في مقتل" جورج فلويد، حسبما جاء في بيان صادر عن المدعي العام لمينيسوتا، كيث إيليسون.

وأضاف: "هذا الاعتراف بأنه قام بشيء مؤذٍ هو خطوة مهمّة نحو تضميد جراح عائلة فلويد ومجتمعنا والأمّة".

وقَبِل الشرطي السابق، الذي كان متّهمًا بالتواطؤ في تنفيذ جريمة قتل، باتفاق الاعتراف بالمسؤولية بعد إعادة تصنيف التهم خلال جلسة محكمة في مينيابوليس، بحسب متحدث باسم المحكمة.

وبموجب شروط هذا الاتفاق، سيُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في سجن فدرالي.

وقال محامي عائلة فلويد، بين كرامب: "نأمل أن يفتح (الاتفاق) حقبة جديدة يفهم فيها عناصر الشرطة أن بعض القضاة سيحاسبونهم، مثلما قد يفعلون لمواطنين آخرين".

ولم يقرّ أي من زميليه الآخرين تو ثاو وألكسندر كوينغ بمسؤوليتهما، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في 13 حزيران/ يونيو.

وأُدين عناصر الشرطة الثلاثة الذين كانوا حاضرين عند إلقاء القبض على جورج فلويد، بتهمة عدم التدخل لمساعدة الأميركي من أصل إفريقي، في محكمة فدرالية في شباط/ فبراير. وسيصدر الحكم في وقت لاحق.

وحكم قضاء ولاية مينيسوتا على شرطي رابع هو ديريك شوفين في حزيران/ يونيو 2021، بالسجن 22 عامًا ونصف بتهمة القتل.

وكان شوفين قد وضع ركبته على عنق فلويد لدقائق طويلة في 25 أيار/مايو 2020، ما تسبب باختناقه ومقتله.

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#قتل جورج فلويد
#جورج فلويد
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