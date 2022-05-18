الانضمام للناتو: فنلندا تريده "بأسرع وقت ممكن" وإردوغان يدعو لـ"احترام" مخاوف تركيا

ترغب فنلندا والسويد في مصادقة حلف شمال الأطلسي على انضمامهما إلى صفوفه في "أسرع وقت ممكن"، بحسب ما ذكرت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا ماران، اليوم الأربعاء في روما، دون أن تاتي على ذكر تركيا التي تهدد بعرقلة طلب العضوية، فيما دعا الرئيس، رجب طيب إردوغان، دول الحلف إلى "احترام" مخاوف أنقرة، إزاء انضمام هذين البلدين اللذين تتهمها تركيا بتقديم ملاذ "لإرهابيي حزب العمال الكردستاني".

وقالت ماران بعد اجتماعها مع نظيرها الإيطالي، ماريو دراغي إن "بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى تسوية" ولكننا "نريد التأكد من مصادقة كل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي على ترشيحنا في أسرع وقت ممكن".

وأضافت أن "أفضل ضمان لأمن فنلندا والسويد هو المصادقة بأسرع وقت ممكن".

من جانبه، أشار دراغي إلى أن إيطاليا، العضو في الحلف الأطلسي، "ستدعم فنلندا والسويد خلال هذه الفترة الانتقالية".

وأضاف: "نريد تسريع الإجراءات الداخلية لجعل العضوية فعالة في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق اليوم، قدمت فنلندا والسويد رسميا، طلبي انضمامها لحلف شمال الأطلسي، لكن تركيا التي تعد موافقتها ضرورية، مثل الدول الأعضاء الثلاثين في الحلف، ترفض في الوقت الحالي منح عضوية حلف الأطلسي لهذين البلدين.

ويأخذ إردوغان على السويد وفنلندا عدم موافقتهما على طلبات تسليم أشخاص تتهمهم بلاده بأنهم أعضاء في "منظمات إرهابية" وتجميد صادرات الأسلحة إلى تركيا.

ولا تزال المشاورات جارية اليوم داخل المجلس الأطلسي، لمحاولة رفع معارضة أنقرة.

وقال إردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان، اليوم: "لا نتوقع من دول الناتو سوى أن ... تتفهم أولا حساسيتنا، واحترامها وأخيرا دعمها".

وأضاف: "لا يمكننا الموافقة"، مضيفا: "دعم الإرهاب والطلب منا الدعم هو أمر غير متماسِك".

وتابع: "لم يحترم أبدا أي من حلفائنا قلقنا هذا، لا أتحدث عن دعم هنا".

من جانب آخر، كرر إردوغان مطالبه بتسليم "إرهابيين" تؤويهم السويد، مؤكدا أن ستوكهولم لم ترد على هذه المطالب.

وذكر أنه لم يتم الرد على "نحو ثلاثين طلب تسليم".

وحذر الرئيس التركي مجددا، من أن الموفدين السويدي والفنلندي اللذين تم الإعلان عن إرسالهما الإثنين إلى أنقرة، ليسا موضع ترحيب، داعيا إياهما إلى "عدم تكبد العناء".

ومنذ الجمعة الماضي، عبر إردوغان عن معارضته لتوسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل هذين البلدين ويكرر موقفه هذا رغم تصريحات مهدئة صدرت عن أوساطه.