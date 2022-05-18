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روسيا: استسلام 959 جنديا أوكرانيا الأسبوع الحالي

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 12:11

روسيا: استسلام 959 جنديا أوكرانيا الأسبوع الحالي
قوات "آزوف" الأوكرانية في ماريوبول، أمس (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الأربعاء، إن 959 جنديا روسيا استسلموا هذا الأسبوع في مجمع آزوفستال الصناعي المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وبحسب الوزارة، في إعلانها اليومي عن مستجدات النزاع، فإنه "في الساعات الـ24 الماضية، استسلم 694 مقاتلا بينهم 29 جريحا"، مضيفة أنه "في المجموع، ومنذ 16 أيار/مايو، استسلم 959 مقاتلا بينهم 80 جريحا".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تشكيل وحدة جديدة لتقصّي ممارسات يشتبه بأنها تنطوي على جرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وتوثيقها وتسليط الضوء عليها. وقالت الوزارة في بيان إنّ "مرصد النزاع" سيعمل على "جمع أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب وغيرها من الفظائع في أوكرانيا، وتحليلها وإتاحتها على نطاق واسع".

وسيعمل المرصد على جمع معلومات متاحة للعامة أو متوفّرة عبر منصّات تجارية، لا سيّما وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الاصطناعية التجارية، لاستخدامها أدلّة في إجراءات قانونية جنائية ومدنية حالية ومستقبلية.

وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تقول كييف إنّها رصدت آلاف الحالات التي يمكن أن تنطوي على جرائم حرب. ولعلّ أبرز هذه الحالات معلومات وردت من بلدة بوتشا القريبة من كييف، حيث تم العثور على جثث عشرات المدنيين في الشوارع بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وقال الخارجية الأميركية إنّ المرصد سينشئ منصّة على الإنترنت "للمساعدة في دحض جهود التضليل الإعلامي الروسية وتسليط الضوء على الانتهاكات".

وسيتم إنشاء المرصد بالتعاون بين وزارة الخارجية وكل من شركة "إسري" لبرمجيات الخرائط، ومختبر الدراسات الإنسانية في جامعة ييل، و"مبادرة الإنقاذ الثقافي في مؤسسة سميثسونيان"، و"بلانيت سكيب ايه.اي" التي تعنى بدمج تحليلات مبنية على الذكاء الاصطناعي مع صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وغيرها من البيانات.

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