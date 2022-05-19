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بظل تفشي كورونا: كوريا الشمالية تتحضر لإجراء تجربة نووية

تاريخ النشر: 19/05/2022 - 09:03

بظل تفشي كورونا: كوريا الشمالية تتحضر لإجراء تجربة نووية
تجربة نووية ل صرف انتباه العامة عن كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أنهت كوريا الشمالية التحضيرات لتجربة نووية، وهي تنتظر الوقت المناسب لإجرائها، على ما قال نائب كوري جنوبي نقلا عن معلومات من وكالة التجسس في سيول، اليوم الخميس.

ورغم موجة الإصابات الأخيرة بكوفيد-19 في كوريا الشمالية "انجزت التحضيرات لإجراء تجربة نووية، وهم ينتظرون فقط الوقت المناسب لتنفيذها"، كما أوضح النائب ها تاي-كونغ للصحافة عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لكوريا الجنوبية.

وتظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية، وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من إمكان إجراء الاختبار في أي وقت.

ويصل بايدن إلى سيول، الجمعة المقبل، في إطار أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان "معلوماتنا تعكس احتمالا حقيقيا لإجراء تجربة صاروخية نووية أو تجربة سلاح نووي تزامنا مع زيارة جو بايدن".

وأعلنت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي أولى الإصابات بكوفيد-19، وهي الآن تبلغ عن تسجيل مئات الآلاف من حالات "الحمى" يوميا.

ويعتقد خبراء أن تجربة نووية قد تساعد في صرف انتباه العامة عن الوباء.

اتهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لدى ترؤسه اجتماعا للمكتب السياسي للحزب الحاكم، المسؤولين الحكوميين في بلاده بالإهمال والتراخي في إدارة أزمة فيروس كورونا ما أدى إلى تفاقم تفشي العدوى.

وقال كيم إن هناك "عدم نضج في قدرة الدولة على التعاطي مع الأزمة" وانتقد "الموقف غير الإيجابي والتراخي وعدم تحرك كبار المسؤولين" بعد أن سجلت البلاد النووية 232,880 حالة إصابة جديدة بـ"حمى" ما يرفع إجمالي المصابين إلى 1,72 مليون و62 وفاة.

بودكاست عرب 48

#كوريا الشمالية
#كورونا في كوريا الشمالية
#تجربة نووية
#فيروس كورونا
#كيم جونغ أون

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