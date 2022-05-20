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النرويج: مصابون جرّاء هجوم بسكين

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 13:30

النرويج: مصابون جرّاء هجوم بسكين
من مكان الهجوم (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل، أحدهم حالته حرجة، جرّاء تعرضهم للطعن في هجوم بالسكين، اليوم الجمعة، في جنوب شرق النرويج، وفق ما أفادت الشرطة النرويجية.

وأعلنت الشرطة المحلية عبر "تويتر"، القبض على مشتبه به، دون أن تحدد أسباب الهجوم.

وكتبت الشرطة في تغريدة قد تشير إلى أن الحصيلة قد ترتفع "في هذه المرحلة: ثلاث إصابات وإصابة واحدة خطرة".

وأوضحت الشرطة بعد بضع دقائق، عبر موقع "تويتر" أيضًا، أنها "تسيطر على الجاني المشتبه به"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من المكان (Getty Images)

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام النرويجية عن شهود عيان، تم إرسال العديد من دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع، بالإضافة إلى ثلاث مروحيات طبية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم وقع في وادٍ يسمى نوميدال في قرية نور.

وتقع هذه المنطقة في شمال كونغسبرغ، حيث قتل خمسة أشخاص في هجوم بالقوس والسكين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

(Getty Images)

وارتكب الهجوم دنماركي يعاني من اضطرابات نفسية، بحسب خبراء، وتتم محاكمته منذ الخميس في النرويج.

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#النرويج
#إصابات
#هجوم بسكين

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