إردوغان يدعو السويد للتوقف عن دعم حزب العمال الكردستاني

عرب ٤٨/ أ ف ب

دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السويد، السبت إلى "إنهاء دعمها السياسي والمالي للتنظيمات الإرهابية وتسليمها أسلحة"، وذلك على خلفية معارضته انضمام هذا البلد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأجرى الرئيس التركي، السبت، أول مكالمة هاتفية مع رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسن، منذ بدء الأزمة المفتوحة بين البلدين، وكذلك مع فنلندا، في شأن انضمامهما إلى الحلف الأطلسي.

وقال إردوغان في بيان صدر إثر الاتصال إنه "ينتظر من السويد أن تتخذ إجراءات ملموسة وجدية، تظهر أنها تشاطر تركيا قلقها حيال تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وامتداداته في سورية والعراق".

كذلك، طلب من ستوكهولم "رفع القيود" عن صادرات الأسلحة إلى أنقرة والتي فرضت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، إثر العمليات العسكرية التي نفذتها تركيا في شمالي سورية والعراق مستهدفة مواقع لحزب العمال الكردستاني وحلفائه الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وسيتشاور الرئيس التركي أيضا مع نظيره الفنلندي.

وتسببت أنقرة بأزمة داخل حلف شمال الأطلسي، علما أنها عضو فيه، عبر معارضتها انضمام البلدين المذكورين في شمالي أوروبا إلى الحلف، متهمة إياهما بإيواء ودعم أعضاء في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وواشنطن والاتحاد الاوروبي تنظيما إرهابيا.

وقدمت ستوكهولم وهلسنكي رسميا، الإثنينـ طلب انضمامهما إلى حلف الأطلسي في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتحرص أنقرة منذ بداية الحرب على البقاء على علاقة مع كل من موسكو وكييف.