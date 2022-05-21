روسيا تحظر دخول 963 أميركيا لأراضيها بينهم بايدن وبلينكن ومدير CIA

أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، أنها قررت حظر دخول 963 أميركيا إلى أراضيها، بينهم الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) وليام بيرنز.

ولحظر السفر تأثير رمزي فقط لكنه يشكل جزءا من التدهور المستمر في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها منذ غزوها أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي؛ علما بأن بايدن موجود حاليا في سول لعقد أول قمة له مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقع اليوم، على مشروع قانون لتقديم ما يقرب من 40 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا في إطار جهود تعزيز الدعم العسكري للبلاد لمواجهة الغزو الروسي.

وفي وقت سابق، اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية دمرت شحنة "كبيرة" من الأسلحة المرسلة من دول غربية في شمال غرب أوكرانيا بواسطة صواريخ طويلة المدى.

وأوضحت الوزارة أن "صواريخ كاليبر طويلة المدى وعالية الدقة، دمرت شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية قرب محطة مالين للسكك الحديد في منطقة زيتومير".

وقالت الوزارة إن هذه الأسلحة كانت موجهة للقوات الأوكرانية في منطقة دونباس في شرق البلاد. وتدور معارك عنيفة في هذه المنطقة التي ينطق غالبية سكانها بالروسية ويسيطر عليها جزئيا انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014.

وتتعرض أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير لغزو روسي يهدف بحسب موسكو إلى "اجتثات النازية" من هذا البلد الذي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة في حق السكان الناطقين بالروسية.

وزودت الدول الغربية أوكرانيا أسلحة تشمل المدفعية والصواريخ المضادة للطيران وللدروع فيما تطالب كييف بدعم إضافي من حلفائها.