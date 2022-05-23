إردوغان يعلن إلغاء اجتماع المجلس الإستراتيجي مع اليونان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلغاء بلاده عقد اجتماع المجلس الإستراتيجي مع اليونان.

جاء ذلك في خطاب، الإثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف إردوغان: "لا أقبل بلقاء رئيس الوزراء اليوناني إطلاقا ولم يعد هناك أحد اسمه ميتسوتاكيس بالنسبة لي".

وحول تزويد بلاده بمقاتلات "إف-16"، أعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تأبه لما يقوله رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس عند اتخاذها القرار في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، كشف إردوغان أن تركيا ستشرع قريبا باستكمال إنشاء المناطق الآمنة بمحاذاة حدودها الجنوبية، شمالي سورية.

وقال: "سنبدأ باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة في عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سورية)".

وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وأضاف: "سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس".