  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إردوغان يعلن إلغاء اجتماع المجلس الإستراتيجي مع اليونان

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 22:47

إردوغان يعلن إلغاء اجتماع المجلس الإستراتيجي مع اليونان
الرئيس التركي، إردوغان (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلغاء بلاده عقد اجتماع المجلس الإستراتيجي مع اليونان.

جاء ذلك في خطاب، الإثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف إردوغان: "لا أقبل بلقاء رئيس الوزراء اليوناني إطلاقا ولم يعد هناك أحد اسمه ميتسوتاكيس بالنسبة لي".

وحول تزويد بلاده بمقاتلات "إف-16"، أعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تأبه لما يقوله رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس عند اتخاذها القرار في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، كشف إردوغان أن تركيا ستشرع قريبا باستكمال إنشاء المناطق الآمنة بمحاذاة حدودها الجنوبية، شمالي سورية.

وقال: "سنبدأ باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة في عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سورية)".

وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وأضاف: "سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس".

بودكاست عرب 48

#الرئيس التركي
#رجب طيب إردوغان
#تركيا
#اليونان

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

واشنطن: تسمية مارك زوكربيرغ شخصيًّا في قضيّة "كامبريدج أناليتيكا"
واشنطن: تسمية مارك زوكربيرغ شخصيًّا في قضيّة "كامبريدج أناليتيكا"

2022-05-23

تقرير: جولة مرتقبة لابن سلمان تشمل مصر والأردن
تقرير: جولة مرتقبة لابن سلمان تشمل مصر والأردن

2022-05-23

واشنطن تشدّد لهجتها إزاء بكّين: تلويح باستخدام إمكاناتها العسكريّة بحال اجتيحت تايوان
واشنطن تشدّد لهجتها إزاء بكّين: تلويح باستخدام إمكاناتها العسكريّة بحال اجتيحت تايوان

2022-05-23

الأكثر قراءة

فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب

فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب

2022-05-22
السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

2022-05-22
ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي

ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي

2022-05-22
اغتيال عقيد بـ

اغتيال عقيد بـ"الحرس الثوري" الإيراني في طهران

2022-05-22
اغتيال العقيد الإيراني: تقارير إسرائيلية حول مسؤوليته عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيليين

اغتيال العقيد الإيراني: تقارير إسرائيلية حول مسؤوليته عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيليين

2022-05-22