الاتحاد الأوروبي يعلّق العمل بالرسوم المفروضة على السلع المستوردة من أوكرانيا

توافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تعليق العمل بالرسوم المفروضة على المنتجات التي يتم استيرادها من أوكرانيا، في مسعى لدعم اقتصاد كييف المتضرر بشدة من جراء الغزو الروسي.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن تعليق الرسوم إجراء مؤقت "سيسهل على أوكرانيا مواصلة الأعمال التجارية في مواجهة العدوان الروسي وسيدعم عموما الاقتصاد الأوكراني".

وبلغت قيمة التعاملات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي تعد من أبرز البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية، 52 مليار يورو (56 مليار دولار) العام الماضي، وفق المفوضية الأوروبية.

وتضاعفت قيمة التعاملات التجارية بين الطرفين منذ العام 2016، لكن اندلاع الحرب في نهاية شباط/ فبراير أثر سلبا وبشكل كبير على إنتاج القطاعين الزراعي والصناعي، لا سيما مع سيطرة سلاح البحرية الروسية على الموانئ البحرية للبلاد.

ويحذّر صندوق النقد الدولي من أن الغزو الروسي سيؤدي إلى تدهور الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% هذا العام.

وجاء في بيان أن التشريع الذي سبق أن صادق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي، سيدخل حيّز التنفيذ غداة نشره في الجريدة الرسمية للتكتل.