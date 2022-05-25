  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تحذير لواشنطن.. الصين أجرت مناورات قرب تايوان خلال زيارة بايدن

تاريخ النشر: 25/05/2022 - 14:06

تحذير لواشنطن.. الصين أجرت مناورات قرب تايوان خلال زيارة بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

أفاد مسؤول عسكري صيني، اليوم الأربعاء، بأن جيش بلاده أجرى تدريبات قتالية في البحر؛ والمجال الجوي المحيط بتايوان.

وجرى الكشف عن هذه التدريبات في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الإثنين خلال زيارته اليابان، أن بلاده "ستتدخل عسكريا" إذا هاجمت الصين تايوان.

وذكر متحدث للجيش الصيني، لم يفصح عن اسمه، أن "التدريبات قرب تايوان جاءت أثناء زيارة الرئيس بايدن للمنطقة؛ وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وأشار إلى أن "التدريبات كانت بمثابة تحذير رسمي للولايات المتحدة بشأن تواطئها مع تايوان".

وشدد بايدن، الإثنين، على أن الولايات المتحدة "ملتزمة" بالتدخل عسكريا للدفاع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين.

وتعد تصريحات بايدن الداعمة للحكم الذاتي في تايوان هي "الأقوى" التي يدلى بها رئيس للولايات المتحدة منذ عقود.

وتعتبر تايوان قضية محورية لبكين التي ترفض أي محاولات لأنصار الاستقلال، لسلخ الجزيرة عن الصين، وتؤكد أنها لن تتوانى عن حماية أمنها الإقليمي وسيادتها.

وأصبحت الصين عام 1945 عضوا مؤسسا بالأمم المتحدة وإحدى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، إلا أن خسارتها الحرب الأهلية (القوات القومية) عام 1949 دفعت بأعضاء الحكومة للهرب إلى تايوان وتشكيل حكومة هناك، فيما أسس الشيوعيون في الصين بزعامة ماو تسي تونغ، جمهورية الصين الشعبية.

وتتبنى بكين مبدأ "الصين الواحدة" وتؤكد أن جمهورية الصين الشعبية هي الجهة الوحيدة المخول لها تمثيل البلاد في المحافل الدولية، وتلوّح بين الحين والآخر باستخدام القوة والتدخل عسكريا إذا أعلنت تايوان الاستقلال.

ولا تعترف باستقلال تايوان، سوى 22 دولة.

بودكاست عرب 48

#الصين
#تايوان
#جو بايدن
#أميركا

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاتحاد التونسي للشغل: "لن نشارك في حوار سعيّد طالما لم تتغير الشروط"
الاتحاد التونسي للشغل: "لن نشارك في حوار سعيّد طالما لم تتغير الشروط"

2022-05-25

كندا ترصد إصابات جديدة بجدري القردة
كندا ترصد إصابات جديدة بجدري القردة

2022-05-25

غرق مركب قبالة سواحل تونس: أكثر من 70 مهاجرا في عداد المفقودين
غرق مركب قبالة سواحل تونس: أكثر من 70 مهاجرا في عداد المفقودين

2022-05-25

الأكثر قراءة

تحقيقان لوسيلتي إعلام أميركيتين: أبو عاقلة اغتيلت برصاص إسرائيليّ... عمدا

تحقيقان لوسيلتي إعلام أميركيتين: أبو عاقلة اغتيلت برصاص إسرائيليّ... عمدا

2022-05-24
جنين: اشتباكات مع الاحتلال واعتقال ضابط بالأمن الوقائي

جنين: اشتباكات مع الاحتلال واعتقال ضابط بالأمن الوقائي

2022-05-24
مصرع سائق شاحنة من وادي سلامة على شارع 6 قرب كفر قاسم

مصرع سائق شاحنة من وادي سلامة على شارع 6 قرب كفر قاسم

2022-05-24
مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة

مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة

2022-05-24
تقرير: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل

تقرير: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل "مرحلة حاسمة"

2022-05-24