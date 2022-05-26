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اليونان تقرّر تسليم واشنطن نفطا إيرانيا صادرته من ناقلة روسية وطهران تحتجّ

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 08:43

اليونان تقرّر تسليم واشنطن نفطا إيرانيا صادرته من ناقلة روسية وطهران تحتجّ
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت اليونان، مساء أمس، الأربعاء، أنّها عازمة على تسليم حمولة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة النفط "لانا" التي احتجزتها السلطات اليونانية في منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إلى الولايات المتّحدة، بناء على طلب القضاء الأميركي، في قرار سارعت طهران إلى التنديد به.

وفي 19 نيسان/ أبريل احتجزت السلطات اليونانية قبالة جزيرة إيفيا ناقلة نفط روسية تدعى "بيغاس" (تغيّر اسمها بعد أيام قليلة إلى لانا)، وذلك تنفيذًا لعقوبات أصدرها الاتحاد الأوروبي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفادت تقارير صدرت حينها بأنّ الناقلة كانت محمّلة بـ115 ألف طنّ من النفط الإيراني.

وقالت متحدثة باسم شرطة الموانئ اليونانية في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، مساء أمس، إنّه "بناء على طلب من القضاء الأميركي، يجب نقل النفط إلى الولايات المتحدة على حساب هذا البلد".

وسارعت طهران إلى الاحتجاج بشدّة على هذا القرار، واصفة مصادرة الشحنة النفطية بأنّها "مثالٌ واضح على القرصنة".

وقالت منظمة البحار والموانئ الإيرانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها القانونية، وهي تتوقّع من الحكومة اليونانية التقيّد بالتزاماتها الدولية في مجال الملاحة والشحن البحريين".

وطلبت وزارة الخارجية الإيرانية، عبر المنظمة البحرية الدولية، ليل الثلاثاء، من الحكومة اليونانية الإفراج عن الناقلة وطاقمها، مؤكّدة أنّ الولايات المتحدة قامت بـ"تفريغ الحمولة من السفينة مساء الثلاثاء".

ولم تردّ السلطات اليونانية في الحال على احتجاجات طهران كما لم تقدّم مزيدًا من التفاصيل بشأن تفريغ الشحنة وموعد تسليمها للولايات المتحدة.

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#ناقلة نفط
#إيران
#اليونان
#الولايات المتحدة
#المنظمة البحرية الدولية

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