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انهيار المبنى التجاري في إيران: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 24

تاريخ النشر: 27/05/2022 - 16:46

انهيار المبنى التجاري في إيران: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 24
من عمليات الإنقاذ في مكان انهيار المبنى (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

ارتفعت اليوم، الجمعة، حصيلة قتلى انهيار مبنى تجاري جنوب غرب إيران إلى 24 شخصا.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن حاكم مدينة آبادان، إحسان عباس بور، بأن "عدد قتلى انهيار مبنى متروبل بالمدينة ارتفع من 18 إلى 24".

وأوضح أن "فرق الإنقاذ انتشلت حتى الآن 24 جثة من تحت الأنقاض، ونقلتها إلى جامعة عبادان للعلوم الطبية، من أجل معرفة هويتها".

وأكد عباس بور، وهو أيضا مساعد محافظ خوزستان، "إنقاذ 37 مواطنا من تحت الأنقاض حتى اليوم، معظمهم إصاباتهم خفيفة".

ولفت إلى أن "عملية إزالة الأنقاض ستبقى مستمرة إلى أن يتم إخراج آخر الضحايا المحتملين".

ووقع حادث انهيار في أجزاء من مبنى "متروبل" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة "آبادان"، يوم الإثنين الماضي؛ حسب التلفزيون الرسمي نقلا عن مسؤولين عقب الحادث.

ويقع المبنى في منطقة تجارية حية تزدحم بالمكاتب والمراكز التجارية والطبية.

ويسود الاعتقاد أن أكثر من 150 شخصًا كانوا داخل مبنى "متروبل" التجاري في شارع أميري المزدحم عندما انهار، بحسب مراسل الأناضول.

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#إيران
#انهيار مبنى
#آبادان

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