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اختفاء طائرة على متنها 22 راكبا فوق النيبال

تاريخ النشر: 29/05/2022 - 11:32

اختفاء طائرة على متنها 22 راكبا فوق النيبال
طائرة عسكرية نيبالية (صورة توضحية: Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

اختفت طائرة على متنها 22 شخصًا فوق منطقة جبلية في النيبال، على ما أعلنت شركة الطيران "تارا إير"، الأحد.

وقال المتحدث باسم الشركة "سدرشان بارتاولا" لوكالة "فرانس برس": "فُقد الاتصال مع رحلة داخلية متّجهة نحو جومسوم وآتية من بوخارا".

وأقلعت طائرة وهي بمحركين من طراز "توين أوتر" Twin Otter من مدينة بوخارا (وسط غرب النيبال) عند الساعة 09,55 (04,10 بتوقيت غرينتش) قبل أن يُفقد الاتصال اللاسلكي معها.

وأشار بارتاولا إلى أن ثلاثة من أفراد الطاقم و19 راكبًا كانوا على متن الطائرة.

وافاد متحدث باسم وزارة الداخلية فانيندرا ماني بوخاريل أنه تمّ إرسال مروحيتين لإجراء عمليات البحث، موضحا أن الرؤية ضعيفة.

وقال "قد يُبطئ سوء الأحوال الجوية عمليات البحث. إن الرؤية ضعيفة لدرجة أننا لا نستطيع رؤية شيء".

وتستغرق الرحلة بين جومسوم المعروفة كنقطة انطلاق للذين يقصدون جبال الهيمالايا، وبوخارا ثاني أكبر مدينة في النيبال، 20 دقيقة.

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#اختفاء طائرة
#النيبال

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