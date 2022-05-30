  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الصحة العالمية: 257 إصابة جديدة مؤكد بجدري القردة

تاريخ النشر: 30/05/2022 - 10:42

الصحة العالمية: 257 إصابة جديدة مؤكد بجدري القردة
5 دول إفريقية ينتشر فيها جدري القردة بشكل شائع (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أفادت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، اليوم الإثنين، بأنها جمعت بيانات وإحصاءات عن 257 حالة إصابة جديدة مؤكدة بجدري القردة، ونحو 120 حالة مشتبه بها، في 23 دولة.

في الولايات المتحدة، أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 12 حالة إصابة بجدري القردة في 8 ولايات.

وأضافت المنظمة في آخر تحديث لها، أمس الأحد، أن 5 دول إفريقية ينتشر فيها جدري القردة بشكل شائع، مؤكدة تلقيها تقارير عن 1365 حالة إصابة و69 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وتم الإبلاغ عن هذه الأمراض في فترات مختلفة تتراوح من منتصف كانون الأول/ديسمبر إلى أواخر أيار/مايو.

وأوضحت المنظمة أنه منذ عام 2017، ارتبطت الوفيات القليلة للأشخاص المصابين بجدري القردة في غرب إفريقيا بصغر السن أو بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج.

وأشارت إلى أن مستوى مخاطر الصحة العامة العالمية معتدل، "مع الأخذ في الاعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالات ومجموعات جدري القردة بشكل متزامن في مناطق جغرافية متباينة على نطاق واسع لمنظمة الصحة العالمية، وبدون روابط وبائية معروفة بالبلدان غير الموبوءة في غرب أو وسط إفريقيا".

وقالت الصحة العالمية أيضا في تحديثها "يمكن أن تصبح مخاطر الصحة العامة عالية إذا استغل هذا الفيروس الفرصة لإثبات نفسه كمرض بشري، وانتشر إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، مثل الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة".

وحثت المنظمة مقدمي الرعاية الصحية على المراقبة عن كثب للأعراض المحتملة، مثل الطفح الجلدي والحمى وتضخم الغدد الليمفاوية والصداع وآلام الظهر وآلام العضلات والتعب، وإجراء الاختبارات لأي شخص يعاني من هذه الأعراض.

وجدري القردة هو مرض فيروسي نادر للغاية يشبه الجدري البشري، لكنه يعتبر سريريا أقل خطورة، يتطور المرض في النهاية إلى طفح جلدي. يمكن أن يحدث هذا في جميع أنحاء الجسم. ويستمر المرض عادة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

وجدري القردة ليس مرضا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ولكن يمكن أن ينتشر من خلال الاتصال الحميم أثناء ممارسة الجنس عندما يكون لدى شخص ما طفح جلدي نشط.

بودكاست عرب 48

#منظمة الصحة العالمية
#جدري القردة
#نقص المناعة
#طفح جلدي

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيران: قائد الحرس الثوري يتهم إسرائيل باغتيال صياد خدائي
إيران: قائد الحرس الثوري يتهم إسرائيل باغتيال صياد خدائي

2022-05-30

كولومبيا: اليساري بيترو يفوز بجولة الانتخابات الرئاسية الأولى
كولومبيا: اليساري بيترو يفوز بجولة الانتخابات الرئاسية الأولى

2022-05-30

وزيرة خارجية فرنسا تزور كييف والقوات الروسية تتقدم نحو سيفيرودونتسك
وزيرة خارجية فرنسا تزور كييف والقوات الروسية تتقدم نحو سيفيرودونتسك

2022-05-30

الأكثر قراءة

الاحتلال يفرغ منطقة باب العامود من الفلسطينيين لتأمين مسيرة الأعلام

الاحتلال يفرغ منطقة باب العامود من الفلسطينيين لتأمين مسيرة الأعلام

2022-05-29

"مسيرة الأعلام" الاستفزازية: اعتقالات وإصابات باعتداءات الاحتلال في القدس

2022-05-29
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا

2022-05-29
خطوة باتجاه التطبيع: إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي

خطوة باتجاه التطبيع: إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي

2022-05-29
بينهم غانتس ورؤساء الموساد: مسؤولون إسرائيليون كُثر زاروا السعودية

بينهم غانتس ورؤساء الموساد: مسؤولون إسرائيليون كُثر زاروا السعودية

2022-05-29