بايدن: لن نرسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا

نفى الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الإثنين، أن تكون الولايات المتحدة عازمة على إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ يمكنها الوصول إلى روسيا.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن الرئيس الأميركي ردا على تقارير أفادت بأن إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف.

ورغم المطالب المتكررة من كييف للحصول على هذه الأسلحة، قال بايدن للصحافيين "لن نرسل لأوكرانيا أنظمة صواريخ قادرة على بلوغ روسيا".

من جانه، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم، قرار واشنطن عدم إرسال أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا يمكنها أن تصل إلى روسيا بأنه "عقلاني".

والسبت، حذر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، الولايات المتحدة، من إمداد كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى، لافتا إلى أن لذلك تداعيات "لايمكن التنبؤ بها" على الأمن العالمي.

توضيحية (Getty Images)

وقال أنتونوف إن روسيا تأمل في أن تتغلب الفطرة السليمة والتفكير الصحيح (لدى الجانب الأميركي) بمسألة الإمداد المزعوم بأسلحة صاروخية بعيدة المدى من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا".

وأضاف "في الوقت الحالي ننطلق من تصريح الممثل الرسمي للبنتاغون، جون كيربي، بأن القرار النهائي بشأن هذه القضية والإمداد بهذا النوع من الأسلحة لم يتم اتخاذه".

وتابع "نأمل أن تسود الفطرة السليمة وأن لا تتخذ واشنطن مثل هذه الخطوة الاستفزازية"، بحسب ما نقلت عنه قناة "روسيا اليوم".

وأشار السفير إلى أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مرارا، عبر القنوات الدبلوماسية، أن الضخ غير المسبوق لأوكرانيا بالأسلحة يزيد بشكل كبير من مخاطر تصعيد الصراع.

واعتبر أن "الأمريكيين يدركون جيدا أن أفعالهم تؤخر آفاق تحقيق السلام؛ الولايات المتحدة تفاقم أكثر فأكثر الأزمة في أوكرانيا. وهذا محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي".

وأوضح السفير الروسي أنه "في حال توريد مثل هذه الأسلحة لكييف، فإن هناك خطر أن يتم وضعها بالقرب من الحدود الروسية، وبالتالي سيكون الأوكرانيون قادرين على ضرب المدن الروسية".

ودعا واشنطن إلى "الاعتراف بالواقع الراهن" من أجل إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، قائلا إن "هذا من شأنه أن يسمح بالمضي قدما على طريق التسوية السياسية ومنع تدهور الوضع في الساحة الدولية".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة الماضي، أن إدارة الرئيس بايدن، سترسل أنظمة صاروخية "بعيدة المدى" إلى أوكرانيا.

إلا أن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قال إن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن توريد "MLRS" (منظومات صاروخية بعيدة المدى) إلى أوكرانيا.