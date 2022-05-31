  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيران تصف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "غير منصف"

تاريخ النشر: 31/05/2022 - 11:40

إيران تصف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "غير منصف"
معمل إيراني (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

وصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أن التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعي وجود مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع بأنه "غير منصف".

وقال زاده إنه "للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة الأممية، الإثنين، "غير منصف ولا متوازن"، مضيفا "نتوقع أن يتم تصحيح هذا المسار".

وجاء التقرير الأخير في وقت يسيطر الجمود على المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وأشارت الوكالة في التقرير إلى أنها ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بالعثور على مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع هي مريوان وورامين وتورقوزآباد.

وذكرت بأن مساعيها للحصول على تفسير من المسؤولين الإيرانيين لوجود مواد نووية في تلك المواقع لم تثمر عن أي نتائج.

من جهتها، تحدّثت إيران عن دور إسرائيلي في تقرير الوكالة. وقال خطيب زاده "يُخشى من أن يكون الضغط الذي مارسه النظام الصهيوني وجهات أخرى قد أدى إلى تحوّل المسار الطبيعي لتقارير الوكالة من تقني إلى سياسي".

بودكاست عرب 48

#إيران
#الوكالة الدولية للطاقة الذرية
#مفاوضات الاتفاق النووي

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني
إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني

2022-05-31

أوروبا تحظر 90% من النفط الروسي وإقصاء بنوك موسكو من نظام سويفت
أوروبا تحظر 90% من النفط الروسي وإقصاء بنوك موسكو من نظام سويفت

2022-05-31

واشنطن وأثينا تدعوان إيران إلى الإفراج عن ناقلتي نفط يونانيتين
واشنطن وأثينا تدعوان إيران إلى الإفراج عن ناقلتي نفط يونانيتين

2022-05-30

الأكثر قراءة

تحليلات إسرائيلية: القدس ليست موحدة و

تحليلات إسرائيلية: القدس ليست موحدة و"مسيرة الأعلام" بفضل حماية الشرطة

2022-05-30
إسرائيل تشدد تحذير السفر لتركيا تحسبا من انتقام إيران

إسرائيل تشدد تحذير السفر لتركيا تحسبا من انتقام إيران

2022-05-30
حالة الطقس: حار وجاف

حالة الطقس: حار وجاف

2022-05-30
اقتحامات للأقصى ومسيرات استفزازية للمستوطنين بالضفة

اقتحامات للأقصى ومسيرات استفزازية للمستوطنين بالضفة

2022-05-30
لبيد: التطبيع مع السعودية لن يكون مفاجئا... لكنه سيستغرق وقتا

لبيد: التطبيع مع السعودية لن يكون مفاجئا... لكنه سيستغرق وقتا

2022-05-30