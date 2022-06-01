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لافروف من السعوديّة: روسيا تريد مواصلة التعاون في إطار "أوبك بلاس"

تاريخ النشر: 01/06/2022 - 22:14

لافروف من السعوديّة: روسيا تريد مواصلة التعاون في إطار "أوبك بلاس"
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء في ختام مشاورات جرت في السعودية، أن بلاده التي تخضع لحظر نفطي فرضه الاتحاد الأوروبي، تودّ مواصلة التعاون في إطار اتفاقات "أوبك بلاس".

واتّفقت دول الاتّحاد الـ27 خلال قمّة في بروكسل، مساء الإثنين، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في سادس مجموعة من العقوبات يفرضها التكتل على روسيا.

وتسعى بروكسل بذلك لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في الرياض، إنه خلال محادثات مع وزراء خارجية دول الخليج في الرياض "بحثنا هذا الموضوع لكن فقط في إطار تأكيد الاتفاقات حول التعاون مع أوبك بلاس التي تم التوصل إليها وأكدها قادتنا مرارا".

وذكر أن "مبادئ التعاون على هذا الأساس تكون دائما مهمة".

وبحسب مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، فإن الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، يدرسون إمكانية إقصاء موسكو من خطة الإنتاج التي تم الاتفاق عليها مع شركائهم العشرة بقيادة روسيا في تموز/ يوليو.

وهذا سيتيح للدول التي لا تزال قادرة على زيادة إنتاجها وفي طليعتها السعودية، القيام بذلك.

وتستفيد السعودية، المصدر الأول للنفط في العالم، من ارتفاع أسعار الخام منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير.

وقللت روسيا حتى الآن من مفاعيل العقوبات الاقتصادية التي فرضها عليها الغرب، ولا سيما مع اعتمادها على صادرات الغاز الذي يحتاج الأوروبيون إليه.

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#وزير الخارجية الروسي
#السعودية
#أوبك بلاس
#تصدير النفط
#الرياض
#الحرب الأوكرانية الروسية

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