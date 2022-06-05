إردوغان: لن نغير موقفنا حيال توسع الناتو قبل تلبية مطالبنا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أنقرة لن تغير موقفها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" قبل تلبية شروطها.

جاء ذلك في خطاب للرئيس التركي، اليوم الأحد، خلال اجتماع الدورة 30 للتشاور والتقييم لحزب العدلة والتنمية الحاكم في العاصمة التركية.

وأوضح إردوغان أن بعض الدول دعت أنقرة للتحلي بالمرونة حيال توسيع حلف الناتو، مضيفا "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قبل تلبية شروطنا".

وأشار إلى نجاح تركيا في التعامل مع الأزمات العالمية، قائلا: "بينما تتم إعادة هيكلة منظومة الأمن والاقتصاد العالمي من جديد تظهر تركيا تميزها وقوتها في كل مجال".

وتابع "لقد ذكرنا الجميع بأهمية مكانة تركيا داخل الناتو من خلال نهجنا المبدئي بشأن توسيع حلف الناتو".

وسبق أن أكد الرئيس إردوغان أن موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

وكانت تركيا قد أعلنت رفضها انضمام الدولتين للناتو بحجة دعم السويد، وفنلندا بدرجة أقل، لـ"حزب العمال الكردستاني" وكيانات أخرى تعتبرها تركيا تهديدًا أمنيًا لها.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاووش، أوغلو قد أعلن أن بلاده تطالب بتعهدات خطية وخطوات ملموسة من الدولتين على أن تقوم تركيا بما عليها ضمن حلف الناتو.

وفي تصريحات سابقة، قال إردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفًا صريحًا ضد التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى "بي كا كا" وأذرعه، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.