  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إردوغان: لن نغير موقفنا حيال توسع الناتو قبل تلبية مطالبنا

تاريخ النشر: 05/06/2022 - 19:17

إردوغان: لن نغير موقفنا حيال توسع الناتو قبل تلبية مطالبنا
إردوغان، اليوم (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أنقرة لن تغير موقفها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" قبل تلبية شروطها.

جاء ذلك في خطاب للرئيس التركي، اليوم الأحد، خلال اجتماع الدورة 30 للتشاور والتقييم لحزب العدلة والتنمية الحاكم في العاصمة التركية.

وأوضح إردوغان أن بعض الدول دعت أنقرة للتحلي بالمرونة حيال توسيع حلف الناتو، مضيفا "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قبل تلبية شروطنا".

وأشار إلى نجاح تركيا في التعامل مع الأزمات العالمية، قائلا: "بينما تتم إعادة هيكلة منظومة الأمن والاقتصاد العالمي من جديد تظهر تركيا تميزها وقوتها في كل مجال".

وتابع "لقد ذكرنا الجميع بأهمية مكانة تركيا داخل الناتو من خلال نهجنا المبدئي بشأن توسيع حلف الناتو".

وسبق أن أكد الرئيس إردوغان أن موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

وكانت تركيا قد أعلنت رفضها انضمام الدولتين للناتو بحجة دعم السويد، وفنلندا بدرجة أقل، لـ"حزب العمال الكردستاني" وكيانات أخرى تعتبرها تركيا تهديدًا أمنيًا لها.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاووش، أوغلو قد أعلن أن بلاده تطالب بتعهدات خطية وخطوات ملموسة من الدولتين على أن تقوم تركيا بما عليها ضمن حلف الناتو.

وفي تصريحات سابقة، قال إردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفًا صريحًا ضد التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى "بي كا كا" وأذرعه، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.

بودكاست عرب 48

#الرئيس التركي
#رجب طيب إردوغان
#السويد
#فنلندا
#تركيا
#الناتو
#حلف شمال الأطلسي

حوارات

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

3 قتلى على الأقل جرّاء إطلاق نار في ولاية تينيسي الأميركيّة 
3 قتلى على الأقل جرّاء إطلاق نار في ولاية تينيسي الأميركيّة 

2022-06-05

"الخلاص الوطنيّ" في تونس: نسعى لتكوين "حكومة إنقاذ وطنيّ"
"الخلاص الوطنيّ" في تونس: نسعى لتكوين "حكومة إنقاذ وطنيّ"

2022-06-05

واشنطن تدرس رفع رسوم جمركية مفروضة على الصين لكبح التضخم
واشنطن تدرس رفع رسوم جمركية مفروضة على الصين لكبح التضخم

2022-06-05

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2022-06-04
عكا: اعتقال شاب عربي بشبهة ضلوعه في اختفاء طليقته

عكا: اعتقال شاب عربي بشبهة ضلوعه في اختفاء طليقته

2022-06-04
تقرير: تأجيل زيارة بايدن للمنطقة إلى الشهر المقبل

تقرير: تأجيل زيارة بايدن للمنطقة إلى الشهر المقبل

2022-06-04
عن دور المثقف في مجتمعه!

عن دور المثقف في مجتمعه!

2022-06-04
كفر قرع: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

كفر قرع: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

2022-06-04