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واشنطن تدرس رفع رسوم جمركية مفروضة على الصين لكبح التضخم

تاريخ النشر: 05/06/2022 - 18:51

واشنطن تدرس رفع رسوم جمركية مفروضة على الصين لكبح التضخم
وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو، اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن طلب من فريقه بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق، دونالد ترامب، على الصين، لكبح المعدل المرتفع الحالي من التضخم.

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، قالت رايموندو خلال مقابلة أجرتها مع شبكة "سي إن إن": "نحن نبحث الأمر. في الواقع، طلب الرئيس من فريقه دراسة ذلك. ولذا نحن في طور القيام بذلك وسيتعين عليه اتخاذ هذا القرار".

وأضافت "هناك منتجات أخرى، الأدوات المنزلية والدراجات وغيرها، وقد يكون من المنطقي" بحث رفع التعريفات المفروضة عليها. وتابعت أن الإدارة قررت الإبقاء على بعض التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم لحماية العمال الأميركيين وقطاع صناعة الصلب.

وقال بايدن إنه يدرس إلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على بضائع صينية بمئات المليارات من الدولارات فرضها ترامب في عامي 2018 و2019، وسط حرب تجارية طاحنة بين أكبر اقتصادين في العالم.

من جانبها، تشدد الصين على أن خفض التعريفات الجمركية سيخفض التكلفة على المستهلك الأميركي.

وقالت الوزيرة الأميركية، رايموندو، إنها تشعر أن من المرجح أن يستمر النقص الحالي في رقائق أشباه الموصلات حتى عام 2024.

وأضافت "هناك حل واحد (لنقص رقائق أشباه الموصلات)... الأمر يتطلب من الكونغرس العمل على إقرار تشريع الرقائق. لا أعرف لماذا يعطله".

ويهدف التشريع إلى تعزيز الانتاج الأميركي من أشباه الموصلات بما يعطي الولايات المتحدة ميزة تنافسية على الصين.

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#وزيرة التجارة الأميركية
#جينا رايموندو
#جو بايدن

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