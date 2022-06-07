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الأمم المتحدة: مقتل 3235 أوكرانيًّا منذ بدء الحرب

تاريخ النشر: 07/06/2022 - 23:23

الأمم المتحدة: مقتل 3235 أوكرانيًّا منذ بدء الحرب
رجل يطالع مكان اختراق الصاروخ لمنزله (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، مقتل أكثر من 4235 أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير الماضي، وحتى أمس الإثنين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "لا تزال الحرب تُلحق خسائر مباشرة ورهيبة بالأوكرانيين".

وأضاف: "أبلغنا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه حتى يوم أمس الإثنين، قُتل 4253 من الرجال والنساء والأطفال، بينما أصيب أكثر من 5 آلاف".

وتابع: "تم تسجيل أكثر من نصف هؤلاء الضحايا في منطقتي دونيتسك ولوهانسكا، حيث تشتد حاليا حدة القتال".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في أوكرانيا، يواصلون تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأوكرانيين.

ولفت المتحدث الأممي إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات في أوكرانيا بلغ نحو 7.8 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.

وقال دوجاريك إنه تم تمويل النداء الإنساني العاجل لأوكرانيا حاليا بأكثر من 72 %، مع تلقي 1.62 مليار دولار من أصل المبلغ المطلوب 2.25 مليار دولار.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.

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