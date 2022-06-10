الصين تحذر واشنطن: سنشن حربا إذا أعلنت تايوان استقلالها

عرب ٤٨ / أ ف ب

حذر وزير الدفاع الصيني، وي فنغي، نظيره الأميركي لويد أوستن، اليوم الجمعة، من أن بكين "لن تتردد في بدء حرب" إذا أعلنت تايوان استقلالها، في إطار مواجهة جديدة بين القوتين بشأن الجزيرة.

وجاءت التحذيرات في ظل أول اجتماع مباشر بين الوزيرين على هامش قمة "حوار شانغري-لا" الأمنية في سنغافورة.

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعيش تحت تهديد دائم من إمكان تعرّضها لغزو صيني. وتعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها وتعهّدت ضمّها بالقوة إذا لزم الأمر.

وحذّر وي نظيره الأميركي من أنه "إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصيني بكل تأكيد في بدء حرب مهما كلف الأمر".

وزير الدفاع الصيني، وي فنغي (أ ب)

وتعهّد الوزير الصيني أن بكين "ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان وتؤكد بحزم على وحدة الوطن الأم"، وفق ما نقلت عنه وزارة الدفاع الصينية قوله خلال الاجتماع.

وشدد على أن "تايوان هي تايوان الصينية.. استخدام تايوان لاحتواء الصين لن ينتصر إطلاقا".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، إن أوستن شدد على "أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق (تايوان) ومعارضة أي تغييرات أحادية للوضع القائم ودعا (الصين) إلى الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار".

وارتفع مستوى التوتر بشأن تايوان، خصوصا بسبب توغلات الطائرات الصينية المتكررة في "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية.

وبدا الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارة لليابان الشهر الماضي كأنه يتخلى عن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة منذ عقود عندما قال في رد على سؤال إن واشنطن ستدافع عن تايوان عسكريا إذا تعرّضت الأخيرة لهجوم صيني.

وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن (أ ب)

لكن البيت الأبيض شدد آنذاك على أن سياسته القائمة على "الغموض الاستراتيجي" بشأن إن كانت ستتدخل أم لا لم تتغير.

ويعد أوستن آخر مسؤول أميركي رفيع يزور آسيا في وقت تسعى واشنطن لإعادة تركيز سياستها الخارجية على المنطقة بعدما انشغلت بحرب أوكرانيا.

وإضافة إلى تايوان، تختلف الولايات المتحدة والصين بشأن عدد آخر من الملفات.

ويهيمن التوتر على العلاقة بين البلدين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ تتهم واشنطن بكين بالدعم الضمني لموسكو. فبينما دعت الصين إلى اجراء محادثات لإنهاء الحرب، إلا أنها تجنّبت إدانة أفعال روسيا وانتقدت مرارا تقديم الولايات المتحدة أسلحة إلى أوكرانيا.

كما تثير مطالبات بكين الواسعة في بحر الصين الجنوبي توترا مع واشنطن.

وتطالب بكين بالبحر الغني بالموارد كاملا، علما بأنه يعد ممرا لتجارة بحرية بقيمة تريليونات الدولارات سنويا، في حين تطالب به أيضا بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام.

ووصل أوستن إلى سنغافورة في وقت متأخر الخميس وعقد سلسلة اجتماعات مع نظرائه اليوم الجمعة.

وخلال لقاء مع وزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا، تحدّث عن استراتيجية واشنطن القائمة على "المحافظة على بيئة أمنية إقليمية منفتحة وشاملة للجميع وتحكمها قواعد"، بحسب بيان صدر عن الحكومة السنغافورية.

واعتبرت تصريحاته إشارة ضمنية إلى مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

ومن المقرر أن يلقي أوستن خطابا خلال منتدى السبت، يليه وي الأحد. وتلتئم القمة بين 10 و12 حزيران/يونيو وتنعقد لأول مرة منذ 2019 بعدما تأجلت مرّتين بسبب وباء كورونا.