اليابان مفتوحة أمام السياح بعد عامين من الإغلاق

أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، إعادة فتح حدودها الدولية أمام السياح، بعد إغلاق دام عامين بسبب جائحة كورونا.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية، بأن الحكومة استأنفت إصدار التأشيرات السياحية لـ98 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند.

وتخطط السلطات لاستئناف استقبال السياح على نطاق واسع من جميع أنحاء العالم بحلول نهاية حزيران/ يونيو الجاري، بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن وزير النقل والسياحة، تيتسو سايتو، قوله في مؤتمر صحافي، إن بلاده "ستبذل جهودا لاستعادة الطلب على السياحة، من خلال الموازنة بين إجراءات مكافحة الفيروس والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية".

وذكر أنه من المتوقع وصول المجموعة الأولى من السياح خلال الأسبوع المقبل، على أقل تقدير.

وفي آذار/ مارس الماضي، خففت اليابان تدريجيا قيود جائحة كورونا على المسافرين الدوليين، حيث فتحت حدودها لرجال الأعمال والطلاب والمواطنين اليابانيين.

وقبل تفشي الوباء، الذي بدأ في الصين في أواخر عام 2019، حددت اليابان هدفا لاستقبال 40 مليون زائر أجنبي لدورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين 2020، والتي تم تأجيلها لاحقا حتى عام 2021.