سيول تدرس فرض عقوبات على كوريا الشمالية

تدرس كوريا الجنوبية فرض عقوبات على جارتها كوريا الشمالية في حال أجرت تجربة نووية جديدة؛ حسب ما أفاد وزير الخارجية، بارك جين، اليوم الجمعة.

وجاءت تصريحات الوزير قبل يومين من رحلته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية جديدة.

وذكر في مقابلة مع تلفزيون "يونهاب"، أن "حكومة البلاد تستعرض مسألة فرض عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية، وتناقش الإجراءات التفصيلية المختلفة لذلك".

وتولت إدارة يون سيوك - يول، التي تعهدت باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد بيونغ يانغ، السلطة في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.

وأفاد بارك، بأن "التقديرات تشير إلى أن الجارة الشمالية استكملت جميع الاستعدادات لإجراء تجربة نووية"، وأكد أن "التوقيت قد يعتمد فقط على التصميم السياسي من قبل قيادة النظام".

وأوضح الوزير الكوري الجنوبي أنه "في حالة إجراء التجربة النووية المتوقعة على نطاق واسع فإن سيول ستنسق مع المجتمع الدولي لإرسال رسالة قوية إلى كوريا الشمالية، والرد بوضعية ردع حازمة ضد استفزازها".

وتخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006 لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن بشكل سنوي منذ ذلك الحين.