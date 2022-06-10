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"هيومن رايتس ووتش": طالبان نفذت جرائم حرب في أفغانستان

تاريخ النشر: 10/06/2022 - 17:07

"هيومن رايتس ووتش": طالبان نفذت جرائم حرب في أفغانستان
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، بأن "قوات الأمن التابعة لحركة طالبان في شمال أفغانستان، اعتقلت وعذبت بشكل غير قانوني سكانا متهمين بالارتباط بجماعة مسلحة معارضة".

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن "القتال تصاعد منذ منتصف أيار/مايو 2022 في ولاية بانغشير حيث هاجمت قوات جبهة المقاومة الوطنية وحدات طالبان ونقاط التفتيش".

وأضافت أن "طالبان ردت بنشر آلاف المقاتلين في الولاية، والذين أجروا عمليات بحث استهدفت المجتمعات التي يزعمون أنها تدعم جبهة الخلاص الوطني".

وبيّنت أن "قوات طالبان نفذت إعدامات بإجراءات موجزة وأخفت قسريا مقاتلين أسرى ومعتقلين آخرين، وهي جرائم حرب في ولايات أخرى".

وفي واد جبلي شمال كابول، تعهدت فلول قوات الأمن المحطمة في أفغانستان بمقاومة طالبان في منطقة نائية.

يقع وادي بانغشير في منطقة هندو كوش الشاهقة، وله مدخل ضيق واحد. صد المقاتلون المحليون السوفييت هناك في الثمانينيات، وطالبان بعد ذلك بعقد من الزمن بقيادة أحمد شاه مسعود، وهو أمير حرب حصل على مكانة شبه أسطورية قبل مقتله في تفجير انتحاري.

وتعهد ابنه أحمد مسعود البالغ من العمر 33 عاما والذي تلقى تعليمه في الخارج والعديد من كبار المسؤولين في الحكومة المخلوعة المدعومة من الغرب بمقاومة طالبان.

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#هيومن رايتس ووتش
#طالبان
#جرائم حرب
#أفغانستان

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