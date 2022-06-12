أمين عام حلف شمال الأطلسي: مخاوف تركيا الأمنية مشروعة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أثناء زيارة إلى فنلندا، اليوم الأحد، إن المخاوف الأمنية التي أثارتها تركيا في معارضتها لانضمام فنلندا والسويد للحلف مشروعة.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، أثناء زيارته له في مقر إقامته الصيفي في مدينة ناتالي، "هذه مخاوف مشروعة. إنها عن الإرهاب، تتعلق بتصدير الأسلحة".

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى الناتو، الشهر الماضي، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا لكنهما واجهتا معارضة من تركيا التي تتهمهما بدعم وإيواء مسلحين أكراد وجماعات أخرى تعتبرها أنقرة إرهابية.

وقال ستولتنبرغ إن تركيا عضو رئيسي في الحلف بسبب موقعها الإستراتيجي على البحر الأسود بين أوروبا والشرق الأوسط.

وأشار إلى الدعم الذي قدمته تركيا لأوكرانيا منذ أن أرسلت روسيا قوات إلى جارتها في 24 من شباط/ فبراير الماضي.

وقال ستولتنبرغ "علينا أن نتذكر ونفهم أنه لم يتعرض أي من أعضاء حلف شمال الأطلسي لهجمات إرهابية أكثر من تركيا".

وأوضح ستولتنبرغ ونينيستو أن المحادثات مع تركيا ستستمر، لكنهما لم يشيرا إلى تقدم في المفاوضات.

وأضاف ستولتنبرغ أن "قمة مدريد لن تكون أبدا موعدا نهائيا" للتوصل إلى تفاهمات في هذا الشأن، مشيرا إلى اجتماع حلف شمال الأطلسي في مدريد آخر يونيو حزيران الجاري.