إيران تختبر صاروخا جديدا وواشنطن تطالبها بـ"وقف التصعيد"

أعلنت إيران عزمها إجراء اختبارين لصاروخها الجديد الذي يعمل بالوقود الصلب، وذلك بعدما أظهرت صورا للأقمار الصناعية الاستعدادات في منصة إطلاق بالصحراء؛ رغم استمرار التوترات بشأن برنامج طهران النووي سريع التقدم.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، أحمد حسيني، قوله إن "إيران ستطلق الصاروخ ’زلقانة’ الذي يحمل قمرا صناعيا مرتين أخريين بعد إجراء عملية إطلاق سابقة"؛ ولم يخض في تفاصيل الإطار الزمني للاختبارات ولم يذكر موعد الإطلاق السابق.

وأضاف أن "كل مرحلة من مراحل الصاروخ الثلاث سيتم تقييمها خلال الاختبارات".

ومما يذكر أن صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" أمس، الثلاثاء، أظهرت استعدادات عند منصة الإطلاق في ميناء الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمان الريفية الإيرانية، وهو موقع محاولات فاشلة متكررة لوضع قمر صناعي في المدار.

وأظهرت مجموعة من الصور صاروخا على منصة يستعد للرفع ووضعه على برج الإطلاق. وأظهرت صورة لاحقة بعد ظهر الثلاثاء الصاروخ على ما يبدو على البرج.

ورغم أنه ليس من الواضح متى سيتم الإطلاق، فإن نصب صاروخ يعني عادة أن الإطلاق وشيك.

ولم تر الأقمار الصناعية التابعة لوكالة "ناسا"، التي ترصد ومضات من الضوء من الفضاء، على الفور أي نشاط في الموقع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء.

وردا على سؤال عن الاستعدادات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين في واشنطن إن "الولايات المتحدة تحث إيران على وقف تصعيد الموقف".

وأضاف "اختارت إيران باستمرار تصعيد التوترات. إيران هي التي اختارت باستمرار اتخاذ إجراءات استفزازية".