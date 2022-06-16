ماكرون: زيلينسكي سيشارك في قمة لمجموعة السبع

عرب ٤٨/ أ ف ب

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تصريح صحافي إن "فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا ‘فورا‘ وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وفي سياق منفصل، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، الخميس، خلال زيارة إلى كييف أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيشارك في قمة لمجموعة السبع تُعقد هذا الشهر.

وشكر زيلينسكي في تغريدة الرئيس الأوكراني لـ"قبول دعوتي للمشاركة في قمة مجموعة السبع" التي ستعقد من 26 حزيران/ يونيو وحتى 28 منه في منتجع شلوس إلماو في ألمانيا.

ومن المتوقع أن يشارك، زيلينسكي، عبر الفيديو في القمة المقرر عقدها بين 26 و28 حزيران/ يونيو في منتجع شلوس إلماو في ألمانيا.

ووصل شولتس إلى أوكرانيا، صباح الخميس، بالقطار رفقة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، وزار القادة الثلاثة منطقة إربين التي شهدت معارك عنيفة في بدايات الغزو الروسي.

ووصف شولتس ما شاهده من دمار بأنه "رهيب".

وقال للصحافيين "مدينة بكاملها لا بنى تحتية عسكرية فيها على الإطلاق تم تدميرها"، مشددا على أن هذا الأمر يعكس مدى "وحشية الحرب الروسية العدوانية التي لا تهدف سوى إلى التدمير والغزو".

وتعهّد شولتس بـ"تضامن دولي يمكّن شعب أوكرانيا من إعادة إعمار بلاده".