  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أميركا تدعو روسيا لاعتبار أيّ مقاتلٍ يتمّ أسره في أوكرانيا أسيرَ حرب

تاريخ النشر: 17/06/2022 - 07:13

أميركا تدعو روسيا لاعتبار أيّ مقاتلٍ يتمّ أسره في أوكرانيا أسيرَ حرب
آثار الحرب في أوكرانيا (Getty images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت الولايات المتحدة الأميركية روسيا على اعتبار أيّ مقاتلٍ متطوّع أميركي يتمّ أسره في أوكرانيا أسيرَ حرب، وبالتالي ضمان معاملته بطريقة إنسانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، أن هناك أميركيًا ثالثًا قد فُقِد أثره في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجنديَين الأميركيَين السابقين اللذين يُعتقد أن قوات روسية أسرتهما خلال اشتباكات الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، لوسائل الإعلام إن "الروس لديهم التزامات معينة. وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية - بما في ذلك المتطوعون الذين قد يكونون متحدرين من دول ثالثة ومدمجين في القوات المسلحة - يجب أن يُعاملوا كأسرى حرب وفقًا لاتفاقات جنيف".

وشدد على "ضرورة منح أسرى الحرب المعاملة والحماية المتناسبتين مع هذا الوضع، بما في ذلك المعاملة الإنسانية والضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة".

وقال أعضاء في الكونغرس وعائلتا ألكسندر دريك وأندي هوينه، أول من أمس الأربعاء، إن هذين الجنديين الأميركيين السابقين فقدا الاتصال بأقاربهما، الأسبوع الماضي، خلال قتالهما إلى جانب القوات الأوكرانية بالقرب من الحدود الروسية.

وأكد برايس أن الولايات المتحدة لا يمكنها تقديم تفاصيل عن الرجلين.

بودكاست عرب 48

#أوكرانيا
#أميركا
#روسيا
#أسرى حرب

حوارات

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

واشنطن تدعو روسيا إلى القبول سريعا بفتح الموانئ الأوكرانية
واشنطن تدعو روسيا إلى القبول سريعا بفتح الموانئ الأوكرانية

2022-06-16

أم درمان: مقتل متظاهر سوداني برصاص الجيش
أم درمان: مقتل متظاهر سوداني برصاص الجيش

2022-06-16

ماكرون: زيلينسكي سيشارك في قمة لمجموعة السبع
ماكرون: زيلينسكي سيشارك في قمة لمجموعة السبع

2022-06-16

الأكثر قراءة

تحقيق شرطة الاحتلال: الاعتداء على جنازة الشهيدة أبو عاقلة كان ضروريا

تحقيق شرطة الاحتلال: الاعتداء على جنازة الشهيدة أبو عاقلة كان ضروريا

2022-06-16
العليا تُبقي الحبس المؤبد لقاتل الفتى عادل خطيب

العليا تُبقي الحبس المؤبد لقاتل الفتى عادل خطيب

2022-06-16
بعد إنزال جوي: التحالف يعتقل قائدا بتنظيم

بعد إنزال جوي: التحالف يعتقل قائدا بتنظيم "داعش" في سورية

2022-06-16
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2022-06-16
زيارة بايدن: إسرائيل ستطلب مشاركة أميركية بتمويل منظومة الاعتراض بالليزر

زيارة بايدن: إسرائيل ستطلب مشاركة أميركية بتمويل منظومة الاعتراض بالليزر

2022-06-16