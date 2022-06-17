أميركا تدعو روسيا لاعتبار أيّ مقاتلٍ يتمّ أسره في أوكرانيا أسيرَ حرب

دعت الولايات المتحدة الأميركية روسيا على اعتبار أيّ مقاتلٍ متطوّع أميركي يتمّ أسره في أوكرانيا أسيرَ حرب، وبالتالي ضمان معاملته بطريقة إنسانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، أن هناك أميركيًا ثالثًا قد فُقِد أثره في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجنديَين الأميركيَين السابقين اللذين يُعتقد أن قوات روسية أسرتهما خلال اشتباكات الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، لوسائل الإعلام إن "الروس لديهم التزامات معينة. وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية - بما في ذلك المتطوعون الذين قد يكونون متحدرين من دول ثالثة ومدمجين في القوات المسلحة - يجب أن يُعاملوا كأسرى حرب وفقًا لاتفاقات جنيف".

وشدد على "ضرورة منح أسرى الحرب المعاملة والحماية المتناسبتين مع هذا الوضع، بما في ذلك المعاملة الإنسانية والضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة".

وقال أعضاء في الكونغرس وعائلتا ألكسندر دريك وأندي هوينه، أول من أمس الأربعاء، إن هذين الجنديين الأميركيين السابقين فقدا الاتصال بأقاربهما، الأسبوع الماضي، خلال قتالهما إلى جانب القوات الأوكرانية بالقرب من الحدود الروسية.

وأكد برايس أن الولايات المتحدة لا يمكنها تقديم تفاصيل عن الرجلين.