  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

برلين: خفض إمدادات الغاز الروسي هو هجوم اقتصادي على ألمانيا

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 18:19

برلين: خفض إمدادات الغاز الروسي هو هجوم اقتصادي على ألمانيا
شولتس وهابيك (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

اعتبر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، أن خفض تدفقات الغاز من روسيا هو هجوم اقتصادي على ألمانيا، مضيفا أنه جزء من خطة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإثارة المخاوف.

ومعقبا على تحركات روسيا، قال هابيك: "هذا بعد جديد... هذه الإستراتيجية لا يمكن السماح لها بأن تنجح"، وأضاف أن الوضع قد يصبح أسوأ من جائحة فيروس كورونا.

وقال هابيك إن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "نوردستريم"، والذي قررته مؤخرًا موسكو، هو "هجوم" يهدف إلى "بث الفوضى في السوق الأوروبية للطاقة".

وقال في كلمة أمام رؤساء شركات قطاع الطاقة: "ما رأيناه الأسبوع الماضي يحمل بعدًا آخر. إن تقليص شحنات الغاز عبر نوردستريم هو هجوم علينا، هجوم اقتصادي علينا".

السويد تطلق أول إنذار حول إمدادات الغاز

وفي هذا السياق، أصدرت وكالة الطاقة السويدية، في وقت سابق، اليوم، أول إنذار بشأن إمداداتها من الغاز قلقا منها إزاء أثر العقوبات ضد روسيا، على غرار ما فعلت الدنمارك أمس، الإثنين.

وقالت السويد في بيان إن "السويد والدنمارك لديهما سوق غاز مشترك" ولذلك قررت وكالة الطاقة السويدية "أن تحذو حذو الدنمارك".

ومنذ عدة سنوات، وضع الاتحاد الأوروبي نظاما للمساعدة المتبادلة للدول التي تواجه صعوبات من حيث إمدادات الغاز. وهي مقسمة إلى ثلاثة مستويات: "الإنذار المبكر"، و"الإنذار" و"الطوارئ".

وأمس، الإثنين، قامت وكالة الطاقة الدنماركية بتفعيل الانتقال إلى مستوى الإنذار الأول متحدثة عن "وضع خطير"، "تفاقم بسبب انخفاض الإمدادات" محددة في الوقت نفسه أن مخزون الغاز الدنماركي ممتلئ "بنحو 75%".

ويتيح نظام الإنذار الأوروبي الاستفادة من مساعدة دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا بدء تقنين الإمدادات.

لكن الوكالة السويدية أكدت أن "وضع إمدادات الغاز في السويد لا يزال متينا" والاحتياطي في السويد والدنمارك وأوروبا "يتم إمداده بشكل جيد قبل الخريف".

وفي نهاية أيار/ مايو الماضي، أعلنت شركة الطاقة الدنماركية "أورستد" أيضا أنه سيتم تعليق تسليم الغاز الروسي إلى الدنمارك اعتبارا من 1 حزيران/ يونيو، بعد أن رفضت أورستد الدفع بالروبل.

وأعلنت هولندا كذلك، الإثنين، عن رفع قيود مفروضة على توليد الطاقة بالفحم بعد يوم على إعلان ألمانيا والنمسا أيضا عن زيادة استخدام الوقود.

بودكاست عرب 48

#إمدادات الغاز
#الغاز الروسي
#تدفقات الغاز
#روسيا
#ألمانيا

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"توافق تام" بين دول الاتحاد الأوروبيّ على قبول ترشيح أوكرانيا
"توافق تام" بين دول الاتحاد الأوروبيّ على قبول ترشيح أوكرانيا

2022-06-21

الصين: إجلاء مئات الآلاف إثر أمطار هي الأكثر غزارة منذ عقود
الصين: إجلاء مئات الآلاف إثر أمطار هي الأكثر غزارة منذ عقود

2022-06-21

مصر: حبس شاب أقرّ بقتل طالبة أمام جامعتها لرفضها الارتباط به
مصر: حبس شاب أقرّ بقتل طالبة أمام جامعتها لرفضها الارتباط به

2022-06-21

الأكثر قراءة

انتخابات مبكرة في إسرائيل: حل الكنيست الأسبوع المقبل.. لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

انتخابات مبكرة في إسرائيل: حل الكنيست الأسبوع المقبل.. لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

2022-06-20
جريمة قتل نجلاء العموري من اللد: شقيقها يعترف بقتلها عام 2019

جريمة قتل نجلاء العموري من اللد: شقيقها يعترف بقتلها عام 2019

2022-06-20
قمع طلبة النجاح: توصية بإعفاء مدير أمن الجامعة وفصل موظفي حراسة

قمع طلبة النجاح: توصية بإعفاء مدير أمن الجامعة وفصل موظفي حراسة

2022-06-20
تقرير: الاحتجاج الروسي يطرح تساؤلات حول فائدة الغارات الإسرائيلية بسورية

تقرير: الاحتجاج الروسي يطرح تساؤلات حول فائدة الغارات الإسرائيلية بسورية

2022-06-20
حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية

حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية

2022-06-20