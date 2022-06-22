  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تركيا والسعوديّة تتفقان على تعميق التعاون في كافّة المجالات

تاريخ النشر: 22/06/2022 - 22:17

تركيا والسعوديّة تتفقان على تعميق التعاون في كافّة المجالات
بن سلمان وإردوغان، الأربعاء (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اتفقت تركيا والسعودية، الأربعاء، على تعميق التعاون بينهما في كافة المجالات، وفي طليعتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقاء الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في العاصمة التركية أنقرة.

كما جاء بعد ساعات قليلة من تأكيد السعودية والأردن في بيان مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي للأردن؛ دعمهما الجهود الدولية الرامية إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وجدد البيان الطلب من إيران وقف التدخل في شؤون دول عربية.

وأشار البيان التركيّ - السعوديّ إلى أن الجانبين قررا تعميق التشاور والتعاون في القضايا الإقليمية من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

بن سلمان وإردوغان (Getty Images)

وأكد البلدان عزمهما إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وأبديا رغبتهما في العمل على تطوير مشاريع في مجال الطاقة.

وقال البيان:" اتفق الجانبان بخصوص تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في مجالات التعاون الدفاعي بشكل يخدم مصالح البلدين ويساهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة".

وشدد الطرفان على أهمية التعاون بمجال السياحة وتطوير حركتها بين البلدين، واتفقا على تفعيل عمل مجلس التنسيق السعودي – التركي ورفع مستوى التعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار البيان إلى بحث إمكانات تطوير وتنويع التجارة المتبادلة وتسهيلها وتذليل العقبات أمامها، واستكشاف فرص الاستثمار.

وأوضح أن الجانبين ناقشا تسهيل التجارة والبحث عن فرص الاستثمار وزيادة التواصل لتحويلها إلى شراكات ملموسة.

وأكد مواصلة التعاون وتطويره بين البلدين على أساس الأخوة التاريخية بما يخدم مستقبل المنطقة.

خلال توقيع اتفاقيات بين الجانبين (Getty Images)

وفي وقت سابق الأربعاء، غادر بن سلمان، العاصمة التركية أنقرة، التي زارها لإجراء محادثات رسمية فيها.

ووصل ولي العهد السعودي إلى أنقرة، وكان في استقباله فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ومسؤولون آخرون. وبعد ذلك، أقيم حفل استقبال رسمي في المجمع الرئاسي بالعاصمة، الذي عقد لقاء ثنائيا مع الرئيس التركي، واجتماعا آخر على مستوى وفدي البلدين.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، مساء الأربعاء، عن أربعة مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم إنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمل على إعداد "خارطة طريق" لتطبيع العلاقات تدريجيا بين تل أبيب والرياض، وذلك قبل زيارة بايدن المقررة إلى الشرق الأوسط، الشهر المقبل.

بودكاست عرب 48

#السعودية
#تركيا
#العلاقات السعودية التركية
#المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية
#محمد بن سلمان
#ولي العهد السعودي
#تركيا
#أنقرة
#الرئيس التركي
#إردوغان
#أردوغان

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تونس: 3 قضاة عزلهم سعيّد يبدؤون إضرابا عن الطعام
تونس: 3 قضاة عزلهم سعيّد يبدؤون إضرابا عن الطعام

2022-06-22

رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركّي يقرّ بإمكانيّة حدوث ركود
رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركّي يقرّ بإمكانيّة حدوث ركود

2022-06-22

العراق: تسعة قتلى في نزاعين عشائريين
العراق: تسعة قتلى في نزاعين عشائريين

2022-06-22

الأكثر قراءة

استشهاد شاب طعنا على يد مستوطن في سلفيت

استشهاد شاب طعنا على يد مستوطن في سلفيت

2022-06-21
حماس تقرر استئناف علاقاتها مع النظام السوري

حماس تقرر استئناف علاقاتها مع النظام السوري

2022-06-21
تحليلات: لحل الكنيست تأثير سلبي من الناحيتين الأمنية والاقتصادية

تحليلات: لحل الكنيست تأثير سلبي من الناحيتين الأمنية والاقتصادية

2022-06-21
استطلاع: 36 مقعدا لليكود ولا إمكانية للمعسكرين لتشكيل الحكومة

استطلاع: 36 مقعدا لليكود ولا إمكانية للمعسكرين لتشكيل الحكومة

2022-06-21
حالة الطقس: أجواء معتدلة تسبق الموجة الحارة

حالة الطقس: أجواء معتدلة تسبق الموجة الحارة

2022-06-21