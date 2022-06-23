بايدن يقترح على الكونغرس تعليق ضريبة البنزين 3 شهور

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه قدم اقتراحا إلى الكونغرس بتعليق ضريبة البنزين على المستهلكين في البلاد لمدة 3 شهور.

ويهدف بايدن من هذا الإجراء إلى خفض أسعار البنزين المرتفعة في الأسواق الأميركية، والتي تجاوزت 5 دولارات للغالون (3.72 لترات)، وهو مستوى غير مسبوق.

وذكر بايدن في تصريحات صحافية، خلال وقت متأخر الأربعاء، أن الأسر في الولايات المتحدة تدفع حاليا أسعارا مرتفعة على الوقود، مشيرا أنهم يستحقون دعما ماليا في ظل الأوضاع الحالية.

وتشهد نسب التضخم في الولايات المتحدة مستويات غير مسبوقة منذ عام 1981، إذ بلغت أسعار المستهلك في أيار/ مايو الماضي 8.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف الرئيس الأميركي: "إن تعليق ضريبة البنزين لن يعالج أزمة التضخم.. لكنه سيقدم للعائلات المحلية بعض التخفيف المباشر".

وتبلغ ضريبة البنزين الفيدرالية 18.4 سنتا على الغالون الواحد، بينما تبلغ الضريبة قرابة 24.4 سنتا على غالون الديزل.