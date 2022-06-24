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أربعة قتلى في تحطم طائرة شحن عسكريّة روسيّة

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 11:46

أربعة قتلى في تحطم طائرة شحن عسكريّة روسيّة
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي أربعة أشخاص مصارعهم، وأُصيب خمسة آخرون في تحطم طائرة شحن عسكرية في منطقة رازيان الروسية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق موسكو، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية.

وجاء في بيان صادر عن خلية الأزمة التي شكلها حاكم المنظقة وأوردته وكالة "إيتار تاس" للأنباء: "تفيد معلومات أولية بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء حادث طائرة في منطقة طريق ميخائلوفسكي السريع في مدينة ريازان".

وأوضح البيان أن خمسة جرحى نقلوا إلى المستشفى بحالات متفاوتة لكن وضعهم مستقرّ عموما.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع ونقلته وكالات الأنباء الروسية، أنه "خلال رحلة تدريب في طائرة من دون حمولة، قرر الطاقم الهبوط بسبب عطل تمّ تحديده في المحرّك. دُمّرت الطائرة بشكل جزئي عندما لامست الأرض". وأشار البيان إلى أن أفراد الطاقم الذين جُرحوا نُقلوا إلى المستشفى.

والطائرة التي تحطمّت هي طائرة شحن عسكرية من طراز "إيليوشين آي إل-96" والتي بدأ تصنيعها في الاتحاد السوفياتي في نهاية ستينيات القرن الماضي.

وذكرت وكالة "إيتار تاس"، أن الطائرة تحطمت في حقل قريب جدًا من مبان سكنية قرب طريق سريع، ما تسبب بحريق أُخمد في ما بعد.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن شاهد قوله إن الحادث حصل قرابة الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

ولم تعطِ السلطات تفاصيل عن مسار الطائرة.

وتحطمت طائرات عسكرية عدة في حزيران/ يونيو قرب الحدود مع أوكرانيا، في حوادث نسبها الجيش إلى مشاكل فنية محتملة.

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#موسكو
#روسيا
#تحطم طائرة عسكرية

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