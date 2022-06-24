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إيران ردا على هجمات في إسطنبول: "مؤامرة إسرائيلية لتدمير العلاقات مع تركيا"

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 17:25

إيران ردا على هجمات في إسطنبول: "مؤامرة إسرائيلية لتدمير العلاقات مع تركيا"
سائحون في إسطنبول (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

اعتبرت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة، أن "الاتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواطنين إسرائيليين في تركيا، هي اتهامات سخيفة وعارية عن الصحة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان إن "هذه المزاعم التي لا أساس لها (...) سخيفة وتندرج في إطار مؤامرة مخطط لها تهدف إلى تدمير العلاقات بين البلدين المسلمين".

وأضاف "نأمل ألا تبقى تركيا صامتة حيال هذه المزاعم".

ويأتي رد إيران بعد الاتهامات الإسرائيلية لها، وفي أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، لأنقرة أمس، الخميس، حيث شكر السلطات التركية لإحباطها "محاولات اعتداءات إرهابية من جانب إيران يمكن أن تستهدف سياحا إسرائيليين في إسطنبول"؛ وندد بما اعتبره "انتهاكا صارخا للسيادة التركية عبر الإرهاب الإيراني".

وفي اليوم ذاته، أشارت وسائل الإعلام التركية إلى اعتقال 8 أشخاص بينهم إيرانيون، يشتبه بأنهم دبروا اعتداءات على إسرائيليين في المدينة المذكورة.

وفي 13 حزيران/يونيو، دعا لبيد المواطنين الإسرائيليين إلى عدم التوجه لتركيا في موازاة دعوته الموجودين فيها إلى مغادرتها "في أسرع وقت" تحسبا لهجمات ايرانية.

وتخوض إيران وإسرائيل "حرب ظل" منذ أعوام، لكن التوتر بينهما تصاعد إثر سلسلة حوادث نسبتها طهران إلى اسرائيل.

وفي 22 أيار/مايو، قتل العقيد في الحرس الثوري الإيراني، صياد خدائي، بالرصاص أمام منزله في طهران. وقضى ضابطان آخران الشهر الفائت، الأول في ما قيل إنه حادث والثاني في إطلاق نار.

واتهم الحرس الثوري الخميس إسرائيل باغتيال خدائي، معلنا استبدال رئيس دائرة الاستخبارات فيه حسين طائب الذي يتولى هذا المنصب منذ 12 عاما.

وأكد خطيب زاده أن رد إيران على هذه الاغتيالات سيكون "شديدا" لكنه "لن يهدد أمن المدنيين في الخارج".

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#إيران
#إسرائيل
#تركيا
#إسطنبول

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