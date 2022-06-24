استقالة رئيس حزب المحافظين في بريطانيا بعد "نتائج سيئة جدا" في الانتخابات

أعلن رئيس حزب المحافظين في بريطانيا، أوليفر دودن، اليوم الجمعة، استقالته بعد سلسلة من "النتائج السيئة جدا" من بينها هزيمة مرشحي الحزب في اقتراعين فرعيين، أمس الخميس.

وكتب دودن في رسالة إلى رئيس الوزراء، بوريس جونسون أن هذه الهزائم "هي الأخيرة في سلسلة من النتائج السيئة جدا لحزبنا".

وأضاف: "لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئا لم يكن" و"يجب على أحد ما تحمل مسؤولية ذلك".

هذا، وقد مُنِي جونسون وحزبه المحافظ بهزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية، خصوصا في دائرة انتخابية في جنوب غرب إنجلترا.

(Getty Images)

وخسر المحافظون في هونيتن آند تيفرتن وهي دائرة انتخابية في جنوب غرب إنجلترا، وكذلك في ويكفيلد، وهي نتائج ستزيد الضغط على جونسون.

لكنّ جونسون (58 عاما) كان أكد في وقت سابق أنه يرفض الاستقالة، حتى في حال الفشل، قائلا للصحافيين المرافقين له في رواندا حيث يشارك في قمة الكومنولث: "هل أنتم مجانين؟".

وأضاف: "في شكل عام لا تفوز الأحزاب الحاكمة في الانتخابات الفرعية ولا سيما في منتصف فترة حكمها"، مؤكدا "أنا متفائل".

أوليفر دودن (Getty Images)

ولا يبدو الوضع مواتيا لحكومة جونسون إذ بلغت نسبة التضخم أعلى مستويات منذ أربعين عاما، وهو أكثر من 9 بالمئة، ما يثير مزيدا من التحركات الاجتماعية، بينما فشلت مؤخرا محاولة مثيرة للجدل لترحيل مهاجرين إلى رواندا.

ويأتي كل ذلك بعد أشهر من مسلسل فضيحة الحفلات الذي أضيفت إليه فضيحة أخرى سميت "كاري غيت"، وتتعلق بمحاولات متكررة مفترضة من جانب جونسون للحصول على وظائف مدفوعة الأجر لزوجته كاري.