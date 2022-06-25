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تركيا تعتقل يونانيا بشبهة التجسس

تاريخ النشر: 25/06/2022 - 17:19

تركيا تعتقل يونانيا بشبهة التجسس
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت السلطات التركية مواطنا يونانيا للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح أثينا؛ حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم، السبت.

وأفادت محطة "إن تي في" بأن الاستخبارات التركية أوقفت محمد عمار أمبارا وهي بصدد استجوابه.

وأضافت المحطة نقلا عن مصادر أمنية، أن "أمبارا كان يدعي أنه رجل أعمال خلال رحلاته إلى تركيا".

ويُعتقد أنه كان يجمع معلومات حول الجيش التركي على الحدود وينقلها إلى الاستخبارات اليونانية، بحسب التقرير.

ولم ترد تفاصيل إضافية حول القضية.

ودخلت اليونان وتركيا في حرب كلامية متصاعدة بسبب اتهام أنقرة لأثينا بنشر قوات في جزر قرب حدودها البحرية بأعداد تتجاوز تلك المنصوص عليها في معاهدات السلام.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في وقت سابق هذا الشهر إنه لن يعقد اجتماعات ثنائية مع القادة اليونانيين على النحو المنصوص عليه في اتفاق أبرم عام 2010 بين الجانبين.

كما اتهمت تركيا اليونان برفض تسليمها عناصر من الجيش التركي تعتقد أنقرة أنهم اضطلعوا بدور مباشر في محاولة الانقلاب عام 2016.

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#تركيا
#اليونان
#تجسس

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