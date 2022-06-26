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جونسون يحذّر ماكرون من "محاولة التوصل إلى حلّ تفاوضي" بشأن الحرب الروسية

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 16:03

جونسون يحذّر ماكرون من "محاولة التوصل إلى حلّ تفاوضي" بشأن الحرب الروسية
جونسون وماكرون (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

حذّر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من "أي محاولة" للتوصل إلى "حلّ تفاوضي" الآن في أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة حالة "انعدام الاستقرار العالمي"، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن الزعيمين توافقا أثناء لقاء على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا، على أن الوقت الحالي هو "لحظة حساسة في تطوّر النزاع وأنه من الممكن قلب مسار الحرب" مشيرًا إلى أنهما اتفقا على "تعزيز" دعم كييف عسكريًا.

وأضاف أن "رئيس الوزراء أكد أن أي محاولة لتسوية النزاع الآن لن تؤدي إلا إلى تعزيز انعدام الاستقرار ومنح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الحق في التلاعب بالدول ذات السيادة والأسواق الدولية إلى الأبد".

بخلاف إيمانويل ماكرون، يرفض جونسون إجراء حوار مع بوتين، ويصفه بأنه بـ"الديكتاتور"، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية شباط/ فبراير.

في مقابلة مع وسائل الإعلام البريطانية، قال جونسون إنه يتعين على الغربيين أن يجروا "مناقشات صريحة فعلًا" خلال قمة مجموعة السبع وفي قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، حول تداعيات الحرب والعقوبات بالنظر خاصة إلى التضخم، من أجل "حماية الوحدة" المعلنة حتى الآن.

وقال "في الواقع، سيصبح هناك نوع من الإجهاد لدى السكان والطبقات السياسية"، وأعرب عن "قلقه" حيال هذا الموضوع.

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#بريطانيا
#ماكرون
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