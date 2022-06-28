لقاء بين بايدن وإردوغان الأربعاء على هامش قمة الناتو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيلتقي نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، غدا الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

جاء ذلك في أعقاب إعلان بايدن، صباح اليوم، أنه يتطلع للقاء إردوغان، بالتزامن مع مشاركتهما في قمة "الناتو" الممتدة على مدار 3 أيام، بدءا من اليوم.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، أن بايدن أشار إلى أنه "يتطلع إلى رؤية أردوغان في قمة الناتو بمدريد"، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيسين، في وقت سابق اليوم.

وفي السياق، لفت بيان البيت الأبيض إلى أن قادة الناتو سيناقشون خلال قمتهم، عواقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الأمن عبر الأطلسي، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات "تاريخية" لتعزيز الدفاع والأمن الجماعي للحلف.

وأعلن البيت الأبيض في بيانه أن بايدن سيعلن التزامات تمويلية بقيمة 2.76 مليار دولار للتخفيف من آثار الحرب الروسية غير المبررة في أوكرانيا على تزايد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وفي وقت سابق، صرح إردوغان بأنه أجرى لقاء هاتفيا صباح الثلاثاء، مع نظيره الأميركي، مشيرا أنه من المرجح إجراء لقاء آخر في مدريد.

وقال إردوغان قبيل مغادرته البلاد إلى إسبانيا: "أجريت لقاء (هاتفيا) هذا الصباح مع السيد بايدن، وأعرب عن رغبته في اللقاء مرة أخرى مساء اليوم أو غدا".

واعتبر أن "الموضوع الأهمّ هو موضوع طائرات إف-16. وهو مطروح على الطاولة"، في إشارة إلى المقاتلات التي طلبتها أنقرة ودفعت جزءًا من ثمنها لكنّ واشنطن علّقت العقد بعدما استحوذت تركيا على منظومة إس-400 الدفاعية الروسية.

ويعود اللقاء الأخير بين الرئيسين إلى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في روما على هامش قمة مجموعة العشرين التي تضمّ الدول الصناعية الكبرى.

ومن المقرر أن يلتقي أيضًا إردوغان الذي يعارض انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو منذ منتصف أيار/مايو، في مدريد الثلاثاء نظيريه من البلدين الواقعين في شمال أوروبا.