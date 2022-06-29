الناتو يعزّز وجوده على أبواب روسيا وموسكو تندّد بـ"عدائيّته"

قررت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمةفي مدريد، اليوم الأربعاء، تعزيز وجودها العسكري على أبواب روسيا، وإطلاق آلية التوسيع لضم السويد وفنلندا، في خطوة اعتبرتها موسكو "عدائية" و"مزعزعة للاستقرار".

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، من مدريد، أن بلاده "ستعزز وجودها العسكري في أوروبا" كي يتمكن حلف شمال الأطلسي من "الردّ على التهديدات الآتية من كل الاتجاهات وفي كلّ المجالات".

وقال خلال قمة للحلف وصفها بأنها "تطبع التاريخ"، إنه سيعزّز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأميركية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وصرّح إلى جانب الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ: "نحن على الموعد" و"نثبت أن الناتو ضروري أكثر من أي وقت مضى".

وفي التفاصيل، ذكّر بايدن بأن الولايات المتحدة سبق أن نشرت هذا العام "20 ألف عسكري إضافيين في أوروبا لتعزيز صفوفنا ردًا على الخطوات العدوانية التي تقوم بها روسيا"، ما يرفع العدد الإجمالي للأميركيين المتمركزين في القارة إلى أكثر من 100 ألف.

لكنه لم يحدّد ما ستمثله التعزيزات التي أعلنت اليوم عموما من حيث العدد. واقتصرت التفاصيل التي صدرت عن واشنطن على رقمَي 625 لألمانيا و65 لإيطاليا.

وأكد أن واشنطن ستزيد عدد مدمّراتها في قاعدة روتا البحرية في إسبانيا، إلى ستّ بدلًا من أربع سابقًا.

وفي بولندا، ستقيم واشنطن "مقرًّا عامًّا دائمًا للفيلق الخامس في الجيش الأميركي"، في ما سيكون، وفق البنتاغون، أول وجود أميركي دائم في "الجناح الشرقي" لحلف شمال الأطلسي.

وتابع بايدن أنه "سنبقي على لواء إضافي" مؤلف في المجمل من خمسة آلاف عنصر ومقرّه رومانيا، وسنقوم "بعمليات انتشار إضافية في دول البلطيق"، فيما أوضح البنتاغون أن هذا الأمر يتعلق بأنظمة مدفعية وطيران ودفاع مضاد للطائرات بالإضافة إلى نشر قوات خاصة.

وتعهدت الولايات المتحدة أيضا "تكثيف التدريبات مع حلفائنا" في دول البلطيق، على أبواب روسيا، وفقا لبيان صادر عن البنتاغون.

وأوضح الرئيس الأميركي في تصريح مقتضب أمام الصحافة بأنه "سنُرسل سربَين إضافيَين" من طائرات إف-35 المقاتلة إلى المملكة المتحدة و"سننشر قدرات دفاعية جوية إضافية" في ألمانيا وإيطاليا.

ورأى بايدن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان يريد "جعل أوروبا مثل فنلندا"، أي جعل الدول الأعضاء في الناتو تتبنى موقفًا حياديًا، هو تاريخيًا موقف دول شمال أوروبا، إلا أنه يشهد بخلاف رغبته، توسعًا للحلف ليشمل دولًا أوروبية إضافية.

وتستعد فنلندا المعروفة تاريخيًا بحيادها، والسويد للانضمام إلى الناتو، بعد رفع الفيتو التركي مساء الثلاثاء، فيما أبدى الحلف وحدة لا تشوبها شائبة تقريبًا منذ بداية الحرب على أوكرانيا.

وأشار البنتاغون إلى أنه ينفق 3,8 مليارات دولار على "مبادرة الردع في أوروبا" للسنة المالية 2022، ويتوقع أن تبلغ 4,2 مليارات للسنة المالية 2023.

من جهته، عدّ نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد تؤكد "عدائية" الحلف حيال روسيا واصفا توسيع عضويته إلى فنلندا والسويد بأنه خطوة "مزعزعة للاستقرار إلى حد كبير".

وأضاف لوكالات الأنباء الروسية أن "قمة مدريد تعزز مسار الاحتواء العدواني الذي ينتهجه الحلف حيال روسيا".

كما قال ريابكوف إن بلاده ليست "خائفة" من إعلان الرئيس الأميركي تعزيز الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، على خلفية توترات شديدة مع موسكو.

وأعلنت السلطات الأوكرانية اليوم، عن عدة ضربات دامية على مدنيين لا سيما في مناطق ميكولاييف ودنيبرو.