فرنسا وأستراليا تستعيدان علاقاتهما بعد أزمة الغواصات

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الجمعة، عزمهما على "إعادة بناء الثقة" بين بلديهما بعدما تدهورت بشكل خطير إثر فسخ كانبيرا عقدا ضخما لشراء غواصات فرنسية.

وصرح ماكرون بعد استقباله ألبانيزي في باحة قصر الإليزيه في باريس "سنتطرق إلى المستقبل، ليس إلى الماضي".

واعتبر أن رئيس الوزراء الذي وصل إلى السلطة في أيار/مايو بعد فوز العماليين في الانتخابات التشريعية "ليس مسؤولا عمّا حصل".

والعلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها منذ إلغاء كانبيرا في الخريف عقدًا ضخمًا بقيمة 56 مليار يورو لشراء 12 غواصة فرنسية، لقاء شراء غواصات تعمل بالدفع النووي في إطار الإعلان عن اتفاق "أوكوس" بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

واتهم ماكرون حينها رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بـ"الخداع" وجرى استدعاء السفيرين الفرنسيين في كانبيرا وواشنطن إلى باريس، في إجراء غير مسبوق.

وسمحت هزيمة موريسون في الانتخابات في أيار/مايو، بالشروع في طي الصفحة بين البلدين، ولا سيما أن ألبانيزي ضاعف الإشارات الإيجابية حيال باريس.

وبعد لقاء أول هذا الأسبوع في إطار قمة الحلف الأطلسي في مدريد، أعلن رئيس الوزراء أن زيارته إلى باريس تمثل "انطلاقة جديدة في العلاقات" الثنائية، مشددا على "أهمية الثقة والاحترام والنزاهة".

من جانبه، أعرب ماكرون عن رغبة مشتركة في "إعادة بناء علاقة ثقة بين بلدينا، علاقة تقوم على الاحترام المتبادل بعد مرحلة صعبة".

وسادت أجواء ارتياح قصر الإليزيه حيث كان ماكرون برفقة زوجته بريجيت لاستقبال ألبانيزي ورفيقته جودي هايدون.

وشدد ألبانيزي لدى وصوله على أن فرنسا "ليست قوة أوروبية كبرى فحسب، بل كذلك قوة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وقوة عالمية".

وأضاف أن "التزامها في المحيطين الهندي والهادئ سيكون أساسيا لمواجهة التحديات المطروحة على منطقتنا" مشيرا إلى أن بوسع البلدين التعاون خصوصا في المجال الأمني.

وهذا الخطاب منسجم مع سياسة ماكرون الذي يشدد منذ 2017 على أهمية أن تطور فرنسا "إستراتيجية في المحيطين الهندي والهادئ".

وقال ماكرون الخميس "إننا لاعبون" في هذه المنطقة الشاسعة حيث "لدينا مليون مواطن" يعيشون هناك و"أكثر من ثمانية آلاف عسكري منتشرين فيها"، ذاكرا كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا وجزيرة ريونيون وجزيرة مايوت.

كما أعرب عن رغبته في أن يتم "احترام حرية سيادتنا في كل مكان" في إشارة إلى طموحات الصين التي أبرمت "اتفاقا أمنيا إطاريا" مع جزر سليمان أُعلن عنه في نيسان/أبريل.

وأوضح ماكرون وألبانيزي في بيان مشترك في ختام لقائهما أن "فرنسا وأستراليا ستقيمان علاقة دفاعية جديدة" تقوم خصوصا على "التزام عملاني وتبادل المعلومات الاستخبارية... ولا سيما بشأن المراقبة البحرية"، فضلا عن زيادة التعاون "في الصناعات الدفاعية".

ووافقت كانبيرا مؤخرًا على دفع 555 مليون يورو لشركة صناعة الغواصات الفرنسية "نافال غروب" تعويضا لإلغاء صفقة الغواصات.

وتشمل مجالات التعاون الأخرى التي سيتم تطويرها مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي والتعليم.