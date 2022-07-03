روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، أن قوات بلاده سيطرت مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية وباتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك في أوكرانيا، التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية، إنه "أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأضاف شويغو أنه "نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، فرضت القوات المسلحة للاتحاد الروسي، جنبا إلى جنب مع وحدات الميليشيا الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية، سيطرة كاملة على مدينة ليسيتشانسك".

عمال إطفاء أوكرانيون يعملون على إخماد حريق في ليسيتشانسك، اليوم (أ.ب.)

وقضى المقاتلون الأوكرانيون أسابيع في محاولة للدفاع عن ليسيتشانسك ومنعها من السقوط في أيدي روسيا، كما فعلت سيفيرودونتسك المجاورة قبل أسبوع.

كان مستشار رئاسي توقع في وقت متأخر، أمس، أن يتم حسم مصير المدينة في غضون أيام.

وقُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة بجروح في سلسلة "انفجارات قوية" هزّت مدينة بيلغورود الروسية، وفق ما أفاد حاكم المنطقة المحاذية لأوكرانيا، فياشيسلاف غلادكوف، اليوم.

وقال غلادكوف على تلغرام إنه "نحاول حاليا تحديد ظروف الحادثة. كانت الدفاعات المضادة للطائرات تعمل"، مضيفا أن 11 مبنى سكنيا و39 منزلا تضررت جرّاء الانفجارات التي وقعت في ساعات الصباح الأولى.

ولم يتّهم المصدر أوكرانيا بشكل واضح بالوقوف وراء الضربات. وأفاد غلادكوف بأنه توجّه إلى الشوارع الخمسة التي تأثرت بالانفجارات في شمال بيلغورود، ليس بعيدا عن وسط المدينة.

وذكر أنه تم نقل رجل وطفل من بين المصابين إلى المستشفى بينما يجري علاج الجريحين الآخرين في الموقع.

ومنذ أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، اتّهمت موسكو كييف مرارا بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، وتحديدا في منطقة بيلغورود.

واتّهم غلادكوف أوكرانيا مطلع نيسان/أبريل بمهاجمة مخزن للوقود في المدينة باستخدام مروحيتين.