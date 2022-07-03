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ستة قتلى على الأقل في انهيار جليديّ في جبال الألب الإيطاليّة

تاريخ النشر: 03/07/2022 - 22:37

ستة قتلى على الأقل في انهيار جليديّ في جبال الألب الإيطاليّة
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أسفر انهيار جليدي جرّاء انفصال كتلة ضخمة عن نهر مارمولادا الجليدي في جبال الألب في شمال إيطاليا، الأحد، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة ثمانية بجروح، بحسب ما أعلنت خدمات الإغاثة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن الناطقة باسم خدمات الإغاثة، ميكيلا كانوفا، قولها إن حصيلة القتلى التي كانت خمسة "أصبحت ست وفيات مؤكدة" كما أصيب ثمانية أشخاص بجروح.

وأضافت أن جريحين نقلا إلى مستشفى بيلونو فيما نقلت حالة أكثر خطورة إلى تريفيزو وخمس إلى ترينتو، بدون أن تذكر تفاصيل عن جنسية الضحايا.

وانتشرت مروحيات في الموقع للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومراقبة الوضع.

وأوضحت كانوفا أن "انهيارا جليديا وصخريا اصطدم في طريقه بمسار كانت تسلكه مجموعات المتسلقين، وقد جرف بعضها بعيدا. العدد النهائي لمتسلقي الجبال المتأثرين بالحادث غير معروف بعد".

وأوضح المتخصص في الأنهار الجليدية، ريناتو كولوتشي أنه "من المحتمل أن يكون الحر الشديد في الأيام القليلة الماضية (...) أنتج كمية كبيرة من المياه السائلة جراء ذوبان النهر الجليدي وتراكمه عند قاعدة الكتلة" التي انهارت بسبب عدم وجود دعامة.

ويعد نهر مارمولادا الجليدي الأكبر في سلسلة جبال الألب، ويقع على المنحدر الشمالي من مارمولادا.

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#نهر مارمولادا الجليدي
#جبال الألب
#إيطاليا
#انهيار جليدي
#مصرع أشخاص

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