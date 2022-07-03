قتلى ببيلغورود الروسية ومعارك محتدمة في دونباس

احتدمت المعارك في محافظة دونباس الأكرانية، وذلك بعد إعلان القوات الروسية، مساء السبت، السيطرة على مدينة ليسيتشانسك، فيما قال الحاكم المحلي بمنطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، ولحقت أضرار بعشرات المباني السكنية في منطقته بعد أن تعرضت لانفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وأضاف جلادكوف برسالة على صفحته بتلغرام أنه أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين، من بينهم رجل في حالة حرجة وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لافتا إلى أن 5 منازل دمرت بالكامل في الانفجارات، بينما دمر 11 مبنى سكني و34 منزلا سكنيا خاصا.

وتابع جلادكوف أنه يجري التحقيق في سبب الانفجارات، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة قد نجحت "على الأرجح".

يذكر أن المسؤولين الروس اتهموا أوكرانيا مرارا وتكرارا بشن هجمات عبر الحدود، عادة على مستودعات الوقود والمنشآت العسكرية، وهي مزاعم تقول وكالات الحكومة الأوكرانية إنها تهدف إلى تأجيج "المشاعر المعادية لأوكرانيا".

وعلى صعيد التطورات الميدانية في أوكرانيا، أكدت مصادر روسية سقوط مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية، وذكر الجيش الروسي أنه ضرب أهدافا عسكرية بغارات جوية في عمق أوكرانيا، فيما أعلنت بيلاروسيا، مساء السبت، إحباطها هجمات أوكرانية قبل أيام وأنها قامت بالرد.

وقال ممثل للقوات الانفصالية في لوغانسك أندريه ماروتشكو، إنه تمت السيطرة على جميع المرتفعات حول ليسيتشانسك، وإن المدينة محاصرة تماما.

بدوره، بث رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف تصريحات بالفيديو أكد فيها تطويق ليسيتشانسك بالكامل، وإغلاق جميع المداخل والمخارج.

وأضاف الرئيس الشيشاني "من المتوقع أن هجوما واسع النطاق على المدينة سيبدأ قريبا".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني رسلان موزيتشوك، قوله إن "معارك عنيفة تدور في محيط ليسيتشانسك، من حسن الحظ أن المدينة ليست محاصرة وهي تحت سيطرة الجيش الأوكراني".

وليسيتشانسك هي آخر مدينة كبرى لا تزال خارج سيطرة الروس في لوغانسك، إحدى مقاطعتي منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا، اللتين تسعى موسكو للسيطرة عليهما بالكامل.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته دمرت تجمعات للعتاد الروسي في "جزيرة الثعبان" بالبحر الأسود، وأضاف أن طائرتين روسيتين نفذتا غارتين بقنابل الفوسفور على الجزيرة.